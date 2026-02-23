Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot

23 лютого 2026, 09:35
Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot
Україна наполягає на переході від постачання готових ракет до отримання ліцензій на їхнє власне виробництво.

Без власного виробництва боєприпасів до систем типу Patriot, захист українського неба залишається вразливим.

Про це йдеться у дописі глави держави у соцмережі. 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що нині над країною потрібно закрити небо.
 
"Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає", – заявив Володимир Зеленський. 
 
За словами Володимира Зеленського, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.
 
"Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи Patriot або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є", – сказав президент. 

 

