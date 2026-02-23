Зеленський закликає партнерів дозволити власне виробництво ракет до систем Patriot

Без власного виробництва боєприпасів до систем типу Patriot, захист українського неба залишається вразливим.

Про це йдеться у дописі глави держави у соцмережі.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що нині над країною потрібно закрити небо.

"Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає", – заявив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

"Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи Patriot або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є", – сказав президент.