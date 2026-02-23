У росії заявили про пожежу на нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" у Татарстані

На оприлюднених у мережі відео зафіксовано масштабну пожежу на території станції.

У ніч проти 23 лютого після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" у російському Татарстані, яка є важливим вузлом для забезпечення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це заявила влада регіону та російські моніторингові Telegram-канали.

У пресслужбі очільника Татарстану заявили, що під атакою опинилося промислове підприємство республіки, цитує Astra. Стверджується, що "локальна пожежа" нібито сталася внаслідок падіння уламків безпілотників.

