НАТО попереджає: рф стане сильнішою в Арктиці після війни в Україні

22 лютого 2026, 19:49
"Академік Вернадський"
Після завершення бойових дій москва відновить арктичний військовий потенціал, що створює нові виклики для НАТО.

російські війська, перекинуті з Арктики для участі у війні в Україні, зазнали серйозних втрат, але після завершення конфлікту кремль планує відновити свій військовий потенціал у північному регіоні. 

Про це йдеться в публікації видання Business Insider.

Віце-адмірал Руне Андерсен, голова Об’єднаного оперативного штабу Норвегії, зазначив, що наразі прямої загрози з боку росії в Арктиці немає, проте НАТО має готуватися до “більш небезпечної” москви. Він закликав союзників використати цей час для нарощування оборонних можливостей.

Арктика набуває стратегічного значення через посилення військової присутності рф та активність Китаю. НАТО інвестує в навчання, засоби спостереження, криголами, безпілотники та техніку для екстремальних умов. Наступного місяця відбудуться масштабні навчання Cold Response у північній Норвегії.

Андерсен додав, що більшість російських сил Кольського півострова була перекинута в Україну, де підрозділи зазнали значних втрат. За оцінками RAND Corporation, після війни москва знову зможе зміцнити свої арктичні сили, створюючи новий виклик для НАТО.

 
