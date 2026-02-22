Дрони на підльоті до москви: роботу зупинили всі аеропорти

Також там заявляють, що протягом двох годин було збито 71 БпЛА над різними регіонами рф.

У росії повідомили про атаку українських безпілотників на москву та Московську область. На тлі заяв про роботу протиповітряної оборони в чотирьох столичних аеропортах тимчасово обмежували польоти.

Про це заявили мер москви Сергій Собянін і міноборони рф.

За словами Собяніна, сили ППО нібито знищили 10 безпілотників, які прямували до російської столиці.

Водночас у Міноборони рф стверджують, що протягом двох годин було збито 71 безпілотник над різними регіонами рф.

Із них 15 над московським регіоном, зокрема 11 дронів, які, за твердженням відомства, летіли безпосередньо на москву.

На тлі повідомлень про атаку в аеропортах Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський запроваджували тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів. Згодом їх скасували, однак пізніше частину обмежень знову відновили.

Зокрема, у ''Внуково'' повторно ввели тимчасові обмеження на роботу, також знову закривали ''Шереметьєво''. Крім того, повторно припиняли роботу ''Домодєдово'' і ''Жуковський;;.

За оновленими даними російської сторони, кількість безпілотників, нібито збитих на підльоті до москви, зросла до 20. Незалежного підтвердження цих заяв наразі немає.