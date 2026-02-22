Верховний лідер Ірану готує країну до війни та своєї смерті

Аятола Хаменеї доручив головному посадовцю національної безпеки забезпечити бойову готовність країни та систему наступництва влади у разі ударів чи замахів на керівництво.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї доручив секретарю Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані забезпечити готовність країни до війни зі США та розробити систему наступництва влади у разі загибелі керівництва.

Про це пише газета The New York Times, посилаючись на власні джерела.

Цього року, на тлі масштабних протестів і загрози ударів з боку США, Хаменеї дав Ларіджані контроль над ключовими державними процесами, відтіснивши президента Масуда Пезешкіана. Ларіджані відповідає за придушення протестів, координацію зв’язків із росією, Катаром та Оманом, а також веде переговори щодо ядерної угоди з Вашингтоном.

Хаменеї наказав забезпечити виживання режиму в разі американських або ізраїльських ударів та можливих замахів на керівництво. Було затверджено багаторівневу систему наступництва для військових та урядових посад, по чотири кандидатури на кожен ключовий пост, а частина повноважень передана вузькому колу довірених осіб.

До найближчого кола Хаменеї входять радник з військових питань генерал Ях’я Рахім Сафаві, спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф, який фактично є заступником лідера у командуванні збройними силами, та керівник апарату Алі Асгар Хеджазі. Серед можливих тимчасових керівників країни розглядаються Ларіджані, Галібаф та експрезидент Хассан Рухані.

Водночас іранські збройні сили приведено у стан найвищої бойової готовності. Пускові установки балістичних ракет розташовані вздовж західного кордону з Іраком та на узбережжі Перської затоки в межах досяжності американських баз. У разі війни в містах планується виведення спецпідрозділів поліції та розвідки для контролю внутрішньої ситуації.

За даними супутників і відстеження польотів, військова база в центральній частині Йорданії стала ключовим центром планування можливих ударів США по Ірану.

В той же час США дають Ірану 48 годин для ядерної пропозиції перед можливим ударом.