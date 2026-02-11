Волгоград у рф масовано атакували дрони
11 лютого 2026, 08:07
Фото: УНН
Схоже, там уражений НПЗ.
Уночі проти 11 лютого Волгоградську область рф масовано атакували дрони. В обласному центрі, схоже, уражений нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Про атаку на регіон повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
За його словами, безпілотники були націлені на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на території області.
В одному житловому будинку зафіксовано пошкодження, на території дитячого садка впав БпЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Бочаров також заявив про займання на території заводу на півдні Волгограда.
Telegram-канал Astra із посиланням на кадри від очевидців, пише, що у Червоноармійському районі Волгограда був уражений завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — там зафіксували займання.
Цей НПЗ називають найбільшим в області та одним із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляють понад 15 млн тонн нафти, спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.
Атака уночі проти 11 лютого стала щонайменше дев’ятою на цей НПЗ.