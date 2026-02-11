Волгоград у рф масовано атакували дрони

Схоже, там уражений НПЗ.

Уночі проти 11 лютого Волгоградську область рф масовано атакували дрони. В обласному центрі, схоже, уражений нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Про атаку на регіон повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За його словами, безпілотники були націлені на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на території області.

В одному житловому будинку зафіксовано пошкодження, на території дитячого садка впав БпЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Бочаров також заявив про займання на території заводу на півдні Волгограда.

Telegram-канал Astra із посиланням на кадри від очевидців, пише, що у Червоноармійському районі Волгограда був уражений завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — там зафіксували займання.