Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, - штаб

На Луганському напрямку противник сьогодні двічі накривав мінометним вогнем Старий Айдар

Упродовж дня кількість обстрілів позицій сили АТО дещо зменшилась. Проте незаконні збройні формування і далі продовжують використовувати озброєння, яке вже давно має бути відведене від лінії розмежування.

Так на Маріупольському напрямку, поблизу Красногорівки, близько 6 ранку противник випустив по нашим опорним пунктам 6 мін калібру 120 міліметрів та 16 мін калібру 82 міліметри. Крім того ворог бив по Широкиному, Павлополю, Гнутовому з гранатометів, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник сьогодні двічі накривав мінометним вогнем Старий Айдар. А близько опівночі окупанти застосували 120 міліметровий міномет по Новотошківському.

На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП, гранатометів, стрілецької зброї били по селищу Луганське. Обстріли українських позицій з великокаліберних кулеметів були зафіксовані і поблизу шахти Бутівка.

Загалом, з початку доби і до 18 години найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 29 обстрілів українських позиції з боку бойовиків.