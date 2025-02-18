Українські війська змінили хід боїв на півдні та зупинили наступ рф – Forbes

Експерти впевнені, що рф не здатна прорватися в Запорізьку або Дніпропетровську області через брак військ, засобів та ресурсів.

Аналітик Девід Акс розповів, що днями українські військові за допомогою артилерії та БпЛА розгромили російські війська, які намагалися здійснити атаку в районі міста Улакли у Донецькій області та його околиць. Захисники ліквідували близько десятка одиниць техніки ворога.

У матеріалі для Forbes експерт відзначив, що цей невдалий штурм окупантів разом з кількома іншими, які відбулися останніми днями, ймовірно, сигналізує по провал наступу рф на півдні області та має глобальні політичні наслідки.

Ще два тижні тому війська рф володіли ініціативою на цій ділянці, адже вибили Сили оборони із Великої Новосілки та отримали шанс прорватися до кордону з Запорізькою областю. Але зараз це вже малоймовірно. Через нестачу військ та техніки рф вимушена розставляти пріоритети у своїй обороні.

У Центрі оборонних стратегій погоджуються з тим, що рф не здатна прорватися в Запорізьку або Дніпропетровську області через брак військ, засобів та ресурсів. Тож там підсумовують, що "план ворога із розвалу південного українського фронту і просування до Запоріжжя є нездійсненним".

Варто відзначити, що усі ці події відбуваються в той час, коли кремль повинен бути в найсильнішій позиції перед потенційними мирними переговорами. Проте рф не виграє на полі бою, наголошує Акс: там, де ворогові все ж вдається просуватися, успіхи вимірюються ліченими метрами й часто досягаються ціною втрати цілих рот піхоти.

"російські військові об'єктивно зазнали невдачі, — зазначає аналітик Ендрю Перпетуа. — І в них немає сил, щоб коли-небудь оговтатися від того, наскільки вони провалилися. росія не може виграти цю війну на полі бою".

Окрім того, Перпетуа переконаний, що Україна має достатньо грошей, аби фінансувати своє військо протягом 2025-го та частини 2026-го років. Якщо нашій державі допоможуть країни-союзниці, то весь цей рік ЗСУ зможуть воювати без проблем.

"Таким чином, Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати Трампу "ні", поки його війська продовжують вбивати та калічити сотні росіян щодня. Зеленський може дочекатися мирних умов, які дійсно будуть вигідні Україні", — підсумовує Акс, називаючи це важелями впливу на американського президента, який хоче, щоб його називали людиною, яка принесла мир в Україну.