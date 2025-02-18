Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українські війська змінили хід боїв на півдні та зупинили наступ рф – Forbes

18 лютого 2025, 10:26
Українські війська змінили хід боїв на півдні та зупинили наступ рф – Forbes
Фото: Генштаб ЗСУ
Експерти впевнені, що рф не здатна прорватися в Запорізьку або Дніпропетровську області через брак військ, засобів та ресурсів.

Аналітик Девід Акс розповів, що днями українські військові за допомогою артилерії та БпЛА розгромили російські війська, які намагалися здійснити атаку в районі міста Улакли у Донецькій області та його околиць. Захисники ліквідували близько десятка одиниць техніки ворога.

У матеріалі для Forbes експерт відзначив, що цей невдалий штурм окупантів разом з кількома іншими, які відбулися останніми днями, ймовірно, сигналізує по провал наступу рф на півдні області та має глобальні політичні наслідки. 

Ще два тижні тому війська рф володіли ініціативою на цій ділянці, адже вибили Сили оборони із Великої Новосілки та отримали шанс прорватися до кордону з Запорізькою областю. Але зараз це вже малоймовірно. Через нестачу військ та техніки рф вимушена розставляти пріоритети у своїй обороні. 

У Центрі оборонних стратегій погоджуються з тим, що рф не здатна прорватися в Запорізьку або Дніпропетровську області через брак військ, засобів та ресурсів. Тож там підсумовують, що "план ворога із розвалу південного українського фронту і просування до Запоріжжя є нездійсненним". 

Варто відзначити, що усі ці події відбуваються в той час, коли кремль повинен бути в найсильнішій позиції перед потенційними мирними переговорами. Проте рф не виграє на полі бою, наголошує Акс: там, де ворогові все ж вдається просуватися, успіхи вимірюються ліченими метрами й часто досягаються ціною втрати цілих рот піхоти. 

"російські військові об'єктивно зазнали невдачі, — зазначає аналітик Ендрю Перпетуа. — І в них немає сил, щоб коли-небудь оговтатися від того, наскільки вони провалилися. росія не може виграти цю війну на полі бою". 

Окрім того, Перпетуа переконаний, що Україна має достатньо грошей, аби фінансувати своє військо протягом 2025-го та частини 2026-го років. Якщо нашій державі допоможуть країни-союзниці, то весь цей рік ЗСУ зможуть воювати без проблем. 

"Таким чином, Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати Трампу "ні", поки його війська продовжують вбивати та калічити сотні росіян щодня. Зеленський може дочекатися мирних умов, які дійсно будуть вигідні Україні", — підсумовує Акс, називаючи це важелями впливу на американського президента, який хоче, щоб його називали людиною, яка принесла мир в Україну.

війнаДонецька областьЗапоріжжяЗСУнаступ рф

Останні матеріали

Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється