Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер

Том Купер на запит читачів підготував спеціальний огляд можливостей та проблемних зон французьких літаків Mirage 2000F-5, які поступили на озброєння українських військово-повітряних сил. На його думку, основна задача цього літака замінити старі та зношені радянські літаки-бомбардувальники Су-24, але будуть також здатними робити засідки на російські Су-35.

На щось на кшталт народного запиту, кілька слів про літаки Mirage 2000F-5, які тим часом експлуатуються ПСУ (моє скорочення – абревіатура ВПС та ППО України, насправді скорочено ПС ЗСУ)...

З моменту своєї появи, у другій половині 1970-х років, цей тип був затьмарений американськими літаками, такими як McDonnell-Douglas/Boeing F-15 і General Dynamics/Lockheed F-16, і був витіснений з виробництва кількома роками пізніше. Оскільки Париж ніколи не субсидує свій експорт озброєнь так, як це робить Вашингтон, він також є дорожчим за F-16. Нарешті, не слід забувати, що зразки, поставлені Україні, були побудовані понад 30 років тому, а виробництво Mirage 2000 було припинено щонайменше десять років тому. Це означає, що придбання запчастин, ймовірно, стане серйозною проблемою в певний момент часу – принаймні, якщо не буде знайдено рішення, як у випадку з деякими іншими типами, і не знайдеться компанія "десь за кордоном" (наприклад, у Польщі, як це зробили ВМС США у випадку з винищувачами Grumman F-14 Tomcats у 2000-х роках), готова взяти на себе цю задачу.

Перший Mirage 2000F-5 ПСУ мені вдалося ідентифікувати: серійний номер 47 (колишній 102-EP ВПС Франції).

Щоб переконатися (і як "підказка" для офіцерів, пілотів, наземного персоналу, фотографів і цензорів ГПУ: хлопці, вам все одно потрібно звертати увагу на деталі), ось також фото, яке розкриває цю деталь про серійний номер...

Тим не менш, не слід помилятися і вважати, що Mirage 2000 не такий хороший, як, наприклад, F-16. Він щонайменше не гірший за F-16C, а в деяких аспектах набагато кращий. Дійсно: є дисципліни, в яких Mirage 2000 є справжнім таємним скарбом. Особливо це стосується його системи управління вогнем і комплексу засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, він швидший за F-16 і має кращу миттєву швидкість розвороту. Причина в тому, що Mirage 2000 завжди розроблявся як "перехоплювач" в першу чергу. І лише потім були додані інші можливості.

У зв'язку з цим слід пам'ятати, що компанія Dassault була піонером у практиці адаптації своїх бойових літаків до оперативних вимог замовника. Не лише вже наприкінці 1930-х років, але, особливо, починаючи з 1960-х років. Коли ви купуєте новий автомобіль, ви можете вибрати двигуни різної потужності, хочете прозорий дах, плоскі екрани в підголівниках передніх сидінь, що повинен вміти бортовий комп'ютер тощо. У випадку зі своїми Mirage французи пропонували "чисті" перехоплювачі (як Mirage IIICJ для Ізраїлю або IIIEA для Аргентини), прості винищувачі –бомбардувальники (як Mirage 5J, пізніше 5M для Ізраїлю, Перу і т.д.), або складні винищувачі-бомбардувальники з багатоцільовим призначенням (як Mirage IIIE). Очевидним результатом є багато підваріантів, точні позначення і обладнання яких не завжди легко відстежити.

Можливо, у випадку з Mirage 2000 не можна було обрати зовсім інший двигун, але можна було отримати зовсім іншу авіоніку, яка з часом постійно оновлювалась. Наприклад, дедалі потужніший радар і дедалі потужніша система управління вогнем – оптимізована не лише для перехоплення, але й для операцій класу "повітря-земля", протикорабельної оборони, розвідки та інших операцій. Своєю чергою, деякі замовники сказали: "Ні, нам не потрібно те чи інше", і таким чином отримали дешевші або простіші, хоча й менш спроможні варіанти.

Інакше кажучи: цей тип дуже добре адаптується – значно більше, ніж багато інших. Дуже гарний приклад того, наскільки: згадайте, що коли індійці вирішили вдарити по табору джихадистів у Пакистані в лютому 2019 року, вони зробили це не своїми супер-турбо Су-30МК, а 30-річними (але значно модернізованими) Mirage 2000I, використовуючи керовані планерні авіабомби Popeye ізраїльського виробництва. Просто тому, що завдяки поєднанню різних можливостей і значним модернізаціям, проведеним за цей час, цей літак може виконувати цю роботу набагато краще.

Отже, Mirage 2000 – це дельтакрилий літак, і відносно невеликий (звісно, за розмірами його можна порівняти з F-16, але він набагато менший, ніж багато сучасних винищувачів-бомбардувальників). Тому, на перший погляд, конфігурація його озброєння може здатися незрозумілою. Наприклад, у випадку з F-16 вона проста: одна станція (або "гардпоінт", також "пілон") розташована під центропланом (зазвичай або порожня, або використовується для розміщення паливних баків), а потім по три гардпойнти під кожним крилом, а також станції на кінцях крил.

На Mirage 2000 також є центральна станція і звичайні три підкрильні точки, але є ще дві додаткові станції озброєння під задньою частиною фюзеляжу, по обидва боки від центральної лінії. Ось чому, коли ви дивитеся на профіль, який я намалював і опублікував вище, або бачите літак на землі, ви, швидше за все, побачите лише 2, можливо, 4 ракети MICA класу "повітря-повітря". Але коли ви зазирнете під нього...

...всього їх шість, з яких щонайменше дві заховані за цими великими паливними баками.

Ті ж самі точки кріплення можуть бути використані для розміщення керованої зброї класу "повітря-земля", як, наприклад, добре відома українцям бомба ASM-250 HAMMER французького виробництва. Крім того, дві такі установки можуть бути встановлені на так званій "багаторазовій катапультній стійці", встановленій під центральною лінією, як тут:

Можливо, хтось захоче дізнатися, що ж такого особливого є в Mirage 2000?

За іронією долі, принаймні, походження багатьох систем, які сьогодні встановлені на Mirage 2000F-5, можна простежити до іракського замовлення 1983 року. Іракці хотіли літак, який міг би або діяти як перехоплювач, або завдавати точних ударів за сотні кілометрів за ворожим кордоном чи лінією фронту (Кувейт, Саудівська Аравія і Емірати тоді також були настільки люб'язні, що заплатили кілька мільярдів доларів за розробку відповідної техніки – часто за рахунок постачання нафти, придбаної в Ірані).

Щоб з'ясувати, чого саме потребують іракці, французи звернулися до бойового досвіду Іраку під час війни з Іраном. І саме тут спостерігається суттєва відмінність від того, як це робиться в інших країнах: принаймні, у французькому оборонному секторі немає нічого подібного до професійної військової некомпетентності, про яку я говорив останніми днями. Відповідно, замість того, щоб оголосити ірано-іракську війну "нецікавою", "такою, що ведеться в стилі Першої світової війни" і "не включає жодного серйозного виду повітряних боїв", люди у французькому оборонному відомстві засвоїли низку цінних уроків.

Зокрема, ірано-іракська війна стала першим збройним конфліктом, в якому обидві сторони використовували перехоплювачі, озброєні ракетами "повітря-повітря" великої і середньої дальності: іранці використовували літаки Grumman F-14 Tomcats, озброєні ракетами AIM-54 Phoenix, які могли досягати цілей на відстані понад 200 км, і винищувачі McDonnell-Douglas F-4 Phantom II, озброєні ракетами AIM-7E Sparrow з дальністю польоту 20 км. Іракці використовували Mirage F.1, озброєні ракетами Super 530 (дальність 30 км), і радянські МіГ-23МФ і МіГ-23МЛ з ракетами Р-23/24, з ефективною дальністю польоту 20-25 км. За винятком AIM-54, вся ця зброя була напівактивною зброєю з радіолокаційним самонаведенням. Це означає, що винищувач, який стріляв ними, повинен був наводити їх, спрямовуючи свій радар на ціль, доки ракета не влучить або не промахнеться повз неї. Не дивно, що між іранцями та іракцями було багато ракетних перестрілок: скажімо, F-4 стріляє AIM-7, МіГ-23 стріляє Р-23... і врешті-решт обидва змушені відвернутись і, таким чином, припинити наведення своїх ракет, щоб уникнути ворожої ракети.

В інших випадках іракці (з французькою допомогою) розробили спеціальну тактику боротьби з іранськими F-14. Адже ті патрулювали на великих висотах за полем бою (12 000 метрів і подібних) і закидали свої AIM-54 з відстані 40-50-70 км... і іракці втратили багато літаків, тільки намагаючись наблизитися до них (чого, звичайно, іракці ніколи б не визнали: іракці, як і українці, схильні до уникнення неприємних фактів).

При цьому, хоча дальність польоту AIM-54 становила близько 200 км, основна маса ракет стріляла з відстані 30-40, рідко більше 50 км. Так само іракці здебільшого стріляли своїми ракетами Super 530, R-23, R-24 і – наприкінці війни – R-27 (з МіГ-29) з дальності 15-20 км.

Зрештою, було зроблено висновок: майбутня ракета класу "повітря-повітря" (яка потім стала називатися MICA) не потребує дальності 70-80 км, але вона повинна мати можливість підніматися і опускатися. Наприклад, щоб дозволити (майбутнім, а потім ще ненародженим) іракським Mirages боротися з іранськими F-14 зі звичайних дальностей близько 25-30 км і на дуже малій висоті. Відповідно, MICA був розроблений для того, щоб стати здатним робити саме це, і має ефективну дальність близько 40 км, але чудову здатність до підняття (близько 13 000-15 000 м) і відмінну маневреність.

Це одна з деталей, які роблять Mirage приємними для ПСУ. Це означає, що якщо якомусь Mirage вдасться потрапити під той чи інший російський Су-35, а над Україною вони зазвичай діють майже так само, як іранські F-14 у 1980-х роках (див: патрулюють на висотах 10 000-12 000 і здалеку пускають свої Р-37М і Р77) – у Mirage набагато більше шансів вбити його, ніж у F-16, озброєних КР AIM-120 (не кажучи вже про МіГ-29 і Су-27 з їх застарілими Р-27...).

Зізнаюся, я не очікую, що це станеться найближчим часом. Принаймні, не раніше, ніж українці знайдуть спосіб підкрадатися до Су-35. Це, ймовірно, займе деякий час (і, сподіваюся, не призведе до втрат): у 1981 році іракці також витратили кілька місяців на те, щоб навчитися підкрадатися до F-14... і, хоча тоді вони досягли успіху (збили 3 F-14), іранці швидко протидіяли, удосконаливши тактику, і після цього – після втрати кількох "Міражів" і МіГ-23 – іракці, де-факто, більше ніколи не намагалися це робити...

Натомість, слід очікувати, що літаки Mirage почнуть свою кар'єру в Україні так само, як минулого року це зробили F-16: спочатку вони будуть виконувати завдання з протиповітряної оборони. Тому що протиповітряна оборона, наприклад, тих кількох електростанцій, які ще працюють, є критично важливим питанням для виживання країни. Саме тут авіоніка і озброєння Міражу, а також той факт, що літак спочатку розроблявся як перехоплювач, дають хороші переваги. Так, навіть у порівнянні з F-16.

Радар RDY-2, встановлений на українських Mirage 2000F-5, може одночасно відстежувати 24 цілі. Це ідеально для протидії типовим російським масованим ударам крилатими ракетами і ударними безпілотниками. Система управління вогнем літака може вибрати "вісім найбільш важливих" і одночасно підтримувати розгортання чотирьох крилатих ракет повітряного базування. Тобто, один Mirage 2000F-5 може одночасно знищити чотири крилаті ракети (наприклад, російські Х-101) або ударні безпілотники (наприклад, "Шахед") в лобовому зіткненні з дальності близько 20 км. А система управління вогнем все одно інформуватиме пілота про рух інших чотирьох потенційних цілей, таким чином підтримуючи його ситуаційну обізнаність. Аргумент: авіоніка F-16C теоретично пропонує схожі (навіть якщо не такі ж) можливості, але його пілоти регулярно стикаються з проблемами, намагаючись уразити більше двох російських ракет або безпілотників, що наближаються, одночасно (ось чому було так дивно, коли іноді минулого року один з них знищував п'ять "Шахедів" під час одного вильоту).

...а ще були специфічні французькі системи радіоелектронної боротьби, встановлені на Mirage 2000F-5 2000-х років, які... думаю, на цьому я зупинюся. Дозвольте мені лише зауважити: так, більшість з них спочатку базувалися на бойовому досвіді ірано-іракської війни. І так, з того часу всі вони були значно модернізовані (часто до жаху американських пілотів, які стикаються з ними під час різних навчань).

Проблема: як згадувалося вище, доступність запчастин для 30+-річних "Міражів" не є такою ж гарною, як для F-16, а їхні ракети набагато дорожчі за AIM-120, хоча й виробляються в меншій кількості... Якщо хтось у Парижі нарешті не прийде до думки почати розміщувати великі замовлення на нове озброєння у місцевому оборонному секторі, це може спричинити проблеми з постачанням в майбутньому. І, судячи з того, що вчора сказав генеральний директор Thales (найбільшої французької оборонної корпорації)... зітхання... цього просто не станеться. Очевидно, Макрон все ще розважається з Сатириком, мріючи про якісь супер-мирні плани для України, які заспокоять навіть Дампфа...Таким чином, нам слід очікувати, що "Міражі" ПСУ замінять старі і зношені Су-24М/МР (які Україна не може капітально відремонтувати, або робить це дуже повільними темпами), в якості основних носіїв крилатих ракет SCALP-EG. Це французька версія Storm Shadow, яка, до того ж, виробляється повністю без використання будь-яких американських технологій.

Зовні SCALP-EG виглядає майже так само, як Storm Shadow, тому цілком ймовірно, що на початку їх розгортання з українських "Міражів" будуть виникати помилкові ідентифікації щодо літаків-носіїв.

Через кілька місяців, коли вони наберуться достатнього досвіду і, відповідно, впевненості в собі, в таких операціях, а також в операціях з протиповітряної оборони, ми можемо очікувати, що українські пілоти Mirage 2000-зроблять те ж саме, що і їхні колеги на F-16 (і МіГ-29, і Су-25, і Су-27), і почнуть наносити авіаудари керованими бомбами (наприклад, ASM-250 HAMMER) по цілях уздовж лінії фронту теж.

А поки що будемо сподіватися, що жоден з них не закінчить так, як той бідолашний пілот F-16, вбитий власними засобами ППО... або як кілька МіГ-29 та Су-27, знищених минулого року на авіабазах у Дніпропетровській та Полтавській областях, через те, що місцеве командування досі не має уявлення, як протистояти російському розвідувально-ударному комплексу.

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