Луценко каже, що "Нова пошта" не має претензій до коректності обшуків

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що компанія "Нова пошта" не має претензій до коректності обшуків у компанії.

Про це Луценко написав у Facebook після зустрічі зі співзасновником компанії В'ячеславом Климовим 19 березня.

"Представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах "Нової пошти" в кількох містах країни були коректними. Вони не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і тим більше – не мали намірів рейдерського захоплення, про що кричать ФБ маніпулятори", - підкреслив Луценко.

За його словами, Климова ознайомили з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти", зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин.

Також до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків під час переказів грошових коштів.

Генпрокурор та представник "Нової пошти" домовилися про співпрацю для удосконалення роботи компанії.

Довідка: "Нова пошта" - це заснована в 2001 році українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб і бізнесу.

Мережа "Нова пошта" складається з більш ніж 2300 відділень, понад 1400 поштових автоматів для видачі/прийому посилок і 40 сортувально-перевантажувальних терміналів.

Загальна кількість співробітників компанії перевищує 23 000 осіб.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.