"Нова пошта" заявляє про DDoS-атаки

Компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.

Про це в компанії повідомили сьогодні, 17 березня.

"Від учорашнього дня регулярно здійнюються DDoS-атаки, спрямовані на інформаціні системи "Нова Пошта". Максимальна потужність таких атак сягнула значного рівня. Ці атаки майже не впливають на надання сервісу, але інколи можливі короткострокові перебої в роботі системи", – зазначили в "Новій пошті".

У компанії стверджують, що атаки не впливають на роботу відділень і всієї мережі "Нова Пошта".

"Зараз компанія працює у штатному режимі, проводить розслідування та детальний аналіз ситуації, фахівці ІТ працюють цілодобово", – підсумували в компанії.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.