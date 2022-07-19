Ода HIMARS: в Україні вийшов кліп на честь ракетної системи США

В Україні відбулася офіційна прем'єра відеокліпу на пісню про роботу американських систем залпового вогню HIMARS, які нещодавно почали поставлятися в рамках військової допомоги США.

Автором роботи виступив український продюсер, співак і автор пісень Тарас Боровок. Пісня починається словами "Із Америки приїхав наш надійний побратим, познайомтеся із ним - Хай-марс!". В ній зазначається, що установки HIMARS б'ють ворога і наганяють на нього "лютий страх". Вони працюють по артилерійським складам загарбника, його командним пунктам, складам з пальним.

В пісні HIMARS порівнюється з "найточнішим орколовом", тобто з ловцем орків, яких в Україні називають армію рф. Кліп триває трохи більше, ніж дві хвилини. В ньому показані кадри з пересуванням та стрільбою систем HIMARS в Україні, а також як українські воїни працюють з цією зброєю.

HIMARS - американська високомобільна реактивна артилерійська система. Вона призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та інших цілей, вогневої підтримки. Ця система розташована на колісній базі, вміщує 6 ракет калібру 227 мм. В Україні з червня знаходиться певна кількість таких систем, точне число невідоме. Окрім того, країни-партнери поставили першу партію РСЗВ M270 MLRS, що є гусеничним аналогом HIMARS, проте кількість ракет в них вдвічі більша. Заявлялося, що в Україну поставляються ракети для цих систем з дальністю ураження до 80 км.

Інші пісні про озброєння та війну проти рф

"Байрактар"

Цю пісню раніше написав також Тарас Боровок, вона розповідає про турецькі ударні безпілотники Bayraktar, які є на озброєнні української армії. Вона була офіційно презентована 1 березня і стала справжнім народним хітом, зібравши мільйони переглядів в Youtube. Пысня робзовыдаэ про те, що на украънську землю прийшов окупант з різноманітним озброєнням для відновлення "великої країни", проте для безпілотників все це є звичайними цілями, з якими вони успішно справляються. Це також стосується і солдат рф, яких "Байрактар" перетворює на "примар".

Пізніше на пісню було зроблено багато кавер-версій, а також знятий кліп за участі фольклорного гурту "Святовид".

"Джавеліне"

Українська творча спільнота також не оминула згадки в піснях американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin. Студія "Мамахохотала" перетворила відому пісню Івана Поповича "Василина" на пародійну "Джавеліне", виконавцем якої виступив Тарас Стадницький. "Як стріляють "Джавеліни", ворог швидко гине", - звучить один з рядків композиції. В ній також прославляється влучність цієї зброї по позиціям ворога. Як Javelin, так і Bayraktar згадуються у пісні Христини Соловій "Українська лють". Мотиви "люті" були взяті з італійської народної пісні Bella Ciao.

"Подай Зброю (Едельвейси)"

З початком російського вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого цього року, українські гурти та виконавці склали та випустили цілу низку патріотичних пісень та відеоробіт, присвячену протистоянню загарбникам. Гурт Kozak System зняв кліп на пісню "Подай Зброю (Едельвейси)", яка стала гімном 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейси". Квітка едельвейс тут символізує незламність волі і духу, а пісня розповідає про те, що бійці однойменної бригади спускаються з гір і йдуть штурмувати тих, хто "прирікає світ до страти".

"Привид Києва"

Синтез-етно-рок-гурт ЯРРА в цій пісні розповідає про дракона, від якого "Ні чернець, ні король не сховаються за стіной". Мова йде про так званий колективний образ "Привида Києва" - українських льотчиків, які вдень і вночі захищають українське небо від ворога.

"Русский военный корабль …" (ремікс від Bakun)

Це пісня-цитата про українських прикордонників з острова Зміїний, які лаконічно у відповідний спосіб ще на початку вторгнення рф в лютому відповіли на заклик екіпажу російського корабля здатися їм в полон. Чи не найвідоміша композиція, що за час війни стала справжнім символом героїчного протистояння України російським окупантам.