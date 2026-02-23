Буданов оцінив прогрес у переговорах із рф та перспективи обміну полоненими

Керівник ОП назвав два сценарії результату переговорів.

Поки що немає політичного прогресу в перемовинах із рф щодо завершення війни в Україні.

Наступний раунд переговорів може відбутися наприкінці цього тижня, зазначив керівник офісу президента Кирило Буданов журналістці Новини.LIVE

"Ми рухаємося, повільно, але рухаємося. Українці побачать, на жаль, лише фінал. Є два варіанти: ми дійдемо до завершення війни, чи не дійдемо і війна продовжуватиметься", — пояснив він.

За його словами, делегація рф під час переговорів поводиться стримано і дотримується дипломатичного протоколу, попри те, що сторони мають різні позиції.

Буданов сподівається, що цього тижня відбудеться нове взаємне звільнення полонених. Він додав, що кількість полонених, яких звільнять із полону рф, буде більшою, ніж минулого разу.

Кілька днів тому видання The Economist опублікувало матеріал, в якому йшлося про розбіжності серед української делегації. Журналісти писали, що перемовники поділилися на два "крила" — одне під впливом чинного голови ОП Кирила Буданова, а інше — його попередника Андрія Єрмака.