"БЮТ замовив Катю Гандзюк?!" - активісти "обстріляли" салютами будинок Авакова, - ВІДЕО
Як повідомляє "Громадське", в акції взяли участь декілька десятків людей.
На паркані вони написали великими літерами: "БЮТ замовив Катю Гандзюк?!". БЮТ - Блок Юлії Тимошенко, який брав участь у парламентських виборах у 2002, 2006 та 2007 роках.
Екс-очільник одеського "Правого Сектору" Сергій Стерненко опублікував відео "обстрілу" салютами будинку Авакова.
У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" пояснили, що приїхали до Авакова, аби "поговорити про те, як мають працювати правоохоронці в цивілізованій країні".
Додамо, що поліція порушила кримінальну справу проти затриманих членів націоналістичних організацій за підозрою у спробі захопити будівлю Подільського райвідділку поліції Києва.
9 лютого на Контрактовій площі в Києві поліція затримала близько 40 осіб та відкрила три кримінальних провадження.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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