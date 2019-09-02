"БЮТ замовив Катю Гандзюк?!" - активісти "обстріляли" салютами будинок Авакова, - ВІДЕО

Активісти зі спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" приїхали до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та "обстріляли" його салютами. Ця акція стала протестом проти дій поліції біля Подільського райвідділку поліції Києва 9 лютого.

Як повідомляє "Громадське", в акції взяли участь декілька десятків людей.

На паркані вони написали великими літерами: "БЮТ замовив Катю Гандзюк?!". БЮТ - Блок Юлії Тимошенко, який брав участь у парламентських виборах у 2002, 2006 та 2007 роках.

Екс-очільник одеського "Правого Сектору" Сергій Стерненко опублікував відео "обстрілу" салютами будинку Авакова.

У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" пояснили, що приїхали до Авакова, аби "поговорити про те, як мають працювати правоохоронці в цивілізованій країні".

Додамо, що поліція порушила кримінальну справу проти затриманих членів націоналістичних організацій за підозрою у спробі захопити будівлю Подільського райвідділку поліції Києва.

9 лютого на Контрактовій площі в Києві поліція затримала близько 40 осіб та відкрила три кримінальних провадження.