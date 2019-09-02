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"БЮТ замовив Катю Гандзюк?!" - активісти "обстріляли" салютами будинок Авакова, - ВІДЕО

В акції взяли участь декілька десятків людей
Активісти зі спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" приїхали до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та "обстріляли" його салютами. Ця акція стала протестом проти дій поліції біля Подільського райвідділку поліції Києва 9 лютого.
"БЮТ замовив Катю Гандзюк?!" - активісти "обстріляли" салютами будинок Авакова, - ВІДЕО Фото:Hromadske

Як повідомляє "Громадське", в акції взяли участь декілька десятків людей.

На паркані вони написали великими літерами: "БЮТ замовив Катю Гандзюк?!". БЮТ - Блок Юлії Тимошенко, який брав участь у парламентських виборах у 2002, 2006 та 2007 роках.

Екс-очільник одеського "Правого Сектору" Сергій Стерненко опублікував відео "обстрілу" салютами будинку Авакова.

У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" пояснили, що приїхали до Авакова, аби "поговорити про те, як мають працювати правоохоронці в цивілізованій країні".

Додамо, що поліція порушила кримінальну справу проти затриманих членів націоналістичних організацій за підозрою у спробі захопити будівлю Подільського райвідділку поліції Києва.

9 лютого на Контрактовій площі в Києві поліція затримала близько 40 осіб та відкрила три кримінальних провадження.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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09 02 2019 22:13
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