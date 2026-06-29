Через спеку у Франції переповнені морги та похоронні бюро

Кількість смертей почала стрімко зростати з середини червня.

У Франції через рекордні температури, які в багатьох регіонах перевищили 40°C, зафіксовано різке зростання смертності. Похоронні бюро та морги в низці регіонів країни працюють із перевантаженням.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, кількість смертей почала стрімко зростати з середини червня. Найкритичнішими стали три дні минулого тижня, коли щодня фіксували до 1400 смертей. Для порівняння, у квітні та травні середній рівень смертності становив 900–1000 випадків на добу. У відомстві зазначають, що остаточні цифри можуть бути вищими через затримки у надходженні даних із будинків для літніх людей та смертей удома.