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Данія передала Україні нові мобільні сховища для авіаційного майна

14 липня 2026, 21:33
Данія передала Україні нові мобільні сховища для авіаційного майна
Фото: з вільного доступу
Це дозволить зберігати у захищеному місці метрологічне обладнання й окремі компоненти літаків.
Данія передала Україні 10 мобільних сховищ із підтримкою кліматичних умов для зберігання авіаційно-технічного майна. 
 
Про це повідомило Міністерство оборони України.
 
Споруди обладнані системами підтримки необхідної температури та вологості, і це дозволить зберігати у захищеному місці метрологічне обладнання й окремі компоненти літаків.
 
Міноборони додало, що захисні споруди українська сторона отримала у межах міжнародної коаліції повітряних сил, яка працює для посилення захисту неба. 
 
З урахуванням цієї поставки Україна вже має 25 таких мобільних кліматичних сховищ. До кінця року очікується постачання ще 15 одиниць, тож загалом наша держава матиме 40 схожих споруд.
 
Даніявійна в Україніросія окупанти

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