Головний кандидат на посаду прем'єра Великої Британії прокоментував майбутню підтримку України

Політик вперше чітко озвучив свою позицію та назвав пріоритети майбутньої зовнішньої політики країни.

Президент Великого Манчестера Енді Бернем, якого британські ЗМІ називають головним претендентом на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії, заявив, що Лондон не відмовиться від підтримки України після зміни уряду.

Про це повідомляє The Times.

Бернем окреслив ключові напрями зовнішньої політики, яких планує дотримуватися у разі призначення на посаду глави уряду. Серед головних пріоритетів він назвав підвищення національної безпеки Великої Британії, зміцнення чинних союзів, поглиблення співпраці з європейськими партнерами та подальшу підтримку України у війні проти росії.

Політик зазначив, що Велика Британія опинилася в умовах дедалі небезпечнішої міжнародної ситуації. За його словами, на безпекову обстановку впливають посилення російської агресії, конфлікт на Близькому Сході, а також кліматична й енергетична нестабільність. Бернем наголосив, що має намір продовжити політику уряду Кіра Стармера, яка передбачає збільшення оборонних витрат, зміцнення ролі країни в НАТО та активну взаємодію з європейськими союзниками. Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати й надалі залишатимуться найважливішим партнером Великої Британії у сфері оборони та безпеки.