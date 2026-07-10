Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Головний кандидат на посаду прем'єра Великої Британії прокоментував майбутню підтримку України

10 липня 2026, 09:35
Головний кандидат на посаду прем'єра Великої Британії прокоментував майбутню підтримку України
фото: Reuters
Політик вперше чітко озвучив свою позицію та назвав пріоритети майбутньої зовнішньої політики країни.
Президент Великого Манчестера Енді Бернем, якого британські ЗМІ називають головним претендентом на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії, заявив, що Лондон не відмовиться від підтримки України після зміни уряду.
 
Про це повідомляє The Times.
 
Бернем окреслив ключові напрями зовнішньої політики, яких планує дотримуватися у разі призначення на посаду глави уряду. Серед головних пріоритетів він назвав підвищення національної безпеки Великої Британії, зміцнення чинних союзів, поглиблення співпраці з європейськими партнерами та подальшу підтримку України у війні проти росії.
 
Політик зазначив, що Велика Британія опинилася в умовах дедалі небезпечнішої міжнародної ситуації. За його словами, на безпекову обстановку впливають посилення російської агресії, конфлікт на Близькому Сході, а також кліматична й енергетична нестабільність. Бернем наголосив, що має намір продовжити політику уряду Кіра Стармера, яка передбачає збільшення оборонних витрат, зміцнення ролі країни в НАТО та активну взаємодію з європейськими союзниками. Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати й надалі залишатимуться найважливішим партнером Великої Британії у сфері оборони та безпеки.
 
"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", – заявив Бернем.
 
Він також наголосив, що уряд Кіра Стармера продемонстрував лідерство, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих", яка координує міжнародну підтримку українського народу. Крім того, Бернем нагадав, що під час роботи мером Великого Манчестера особисто сприяв наданню допомоги Києву та Львову. За його словами, він і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії.

 

Велика Британіявійна в Україні

Останні матеріали

Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється