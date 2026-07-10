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В Іспанії 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі

10 липня 2026, 10:05
В Іспанії 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі
Фото: з вільного доступу
За словами очевидців, вогонь поширився з обірваного дроту.
Щонайменше 12 людей загинули внаслідок лісової пожежі в іспанському муніципалітеті Лос-Ґальярдос. Ще шестеро отримали ушкодження.
 
Про це пише BBC з посиланням на владу регіону Андалусія. 
 
Деяких жертв знайшли всередині машин, пошкоджених вогнем. Очевидці казали, що пожежу спричинив обірваний дріт електропередач, з якого вогонь швидко поширився на прилеглу лісосмугу, але влада поки що причину загоряння не коментувала. 
 
Голова регіонального уряду Хуанма Морено назвав смерті трагедією.
 
Південь Європи переживає масштабні лісові пожежі на тлі хвилі спеки. Сотні пожежників борються з великими осередками займання в Португалії, Іспанії і Франції. Тисячам людей довелося евакуюватися. 
 
В іспанському селищі Бедар близько 150 пожежників були залучені до гасіння пожежі. Серед постраждалих – людина, яку госпіталізували через отруєння димом, та ще одна з опіками. Ще чотирьом людям надали допомогу на місці через незначні опіки та проблеми з диханням, спричинені густим димом. Через пожежу також довелося перекрити дороги, а близько 1 000 мешканців були евакуйовані, повідомили екстрені служби.
Іспаніяпожежі

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