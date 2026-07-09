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У Казахстані посилили контроль за незаконним вивезенням пального через кордон

09 липня 2026, 21:55
У Казахстані посилили контроль за незаконним вивезенням пального через кордон
Фото з вільних джерел
Власники транспорту встановлюють додаткові баки, аби перевозити там додаткові літри пального.
Міністерство внутрішніх справ Казахстану намагається припиняти незаконне вивезення пального, бо власники авто обладнали свій транспорт додатковими паливними баками. Для цього поблизу автомобільних пунктів пропуску через державний кордон працюють 59 поліцейських постів.
 
Про це ідеться на урядовому сайті Казахстану.
 
На постах правоохоронці спільно з іншими державними органами оглядають автомобілі, які перетинають кордон.
 
Казахстанське МВС повідомило, що з початку року виявили 255 фактів експлуатації транспорту з незаконно переобладнаними паливними баками. Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності. 
 
Серед оштрафованих – 195 іноземців і 60 громадян Казахстану. Автомобілі повернули власникам лише після того, як вони демонтували незаконно встановлені баки.
війна в УкраїніКазахстан

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