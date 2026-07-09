Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Вишневому був склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому" – Зеленський

09 липня 2026, 21:07
У Вишневому був склад боєприпасів одного з підприємств
Фото: Telegram / Микола Калашник
Голова держави пообіцяв кримінальну відповідальність для винних.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського обстрілу, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
 
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
 
Зеленський висловив свої співчуття, назвавши удар по Вишневому "абсолютно жахливою ситуацією", яка призвела до великої кількості постраждалих.
 
"Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в "Укроборонпромі"", – додав він.
 
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється