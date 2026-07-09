У Вишневому був склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому" – Зеленський

Голова держави пообіцяв кримінальну відповідальність для винних.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського обстрілу, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Зеленський висловив свої співчуття, назвавши удар по Вишневому "абсолютно жахливою ситуацією", яка призвела до великої кількості постраждалих.

"Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в "Укроборонпромі"", – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.