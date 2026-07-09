Китай висунув росії ультиматум через Україну

Китайська відповідь москві вперше прозвучала в ультимативній формі.

Китай уперше жорстко і в ультимативній формі попередив росію проти будь-яких думок про застосування ядерної зброї.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, тема Китаю стала однією з центральних під час його переговорів з Трампом на саміті – президент США і український президент обговорили роль Пекіна у війні, його можливу участь і потенційний вплив на перебіг конфлікту. Деталі цієї частини розмови Зеленський попросив залишити між ним і Трампом. Водночас, за його словами, кілька європейських лідерів на полях саміту повідомили про власні контакти з китайськими представниками.

Пекін дуже жорстко відреагував на голоси в російських медіа щодо можливості застосування ядерної зброї у відповідь на удари ЗСУ.

"Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, - як сказали мені - в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї", – заявив Зеленський.

За словами президента, на саміті НАТО в Анкарі трьома найактивніше обговорюваними темами стали Україна, Близький Схід і Китай. Зеленський додав, що з питання ролі Пекіна у завершенні війни в Україні "трішки змінилася ситуація" - європейські партнери повідомили, що китайська сторона зайняла помітно жорсткішу позицію, ніж раніше.