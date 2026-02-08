Індійські НПЗ уникають російської нафти – Reuters

Причина – Нью-Делі хоче укласти торговельну угоду зі США.

Індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та, як очікується, довше утримуватимуться від таких торгів. Це може допомогти Індії укласти торговельну угоду зі США.

Як зазначається, Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries не приймають пропозиції від трейдерів щодо завантаження російської нафти у березні та квітні. Однак ці нафтопереробні заводи вже запланували деякі постачання російської нафти на березень.

Більшість інших нафтопереробних заводів припинили купувати російську сиру нафту. Речник Міністерства закордонних справ Індії заявив: "Диверсифікація наших джерел енергії, відповідно до об’єктивних ринкових умов та міжнародної динаміки, що розвивається, є основою нашої стратегії".

Сполучені Штати та Індія погодили рамкову угоду, яка передбачає зниження тарифів, переформатування енергетичних зв’язків та поглиблення економічної співпраці. Цим сторони наблизились до укладення торговельної угоди.

Президент США Дональд Трамп скасував додатковий 25% тариф, накладений на індійські товари раніше за закупівлі російської нафти. А Нью-Делі нібито "зобов’язався припинити прямий чи опосередкований імпорт" російської нафти.