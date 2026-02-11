iPhone 14 чи 15: яку модель вибрати за ціною та можливостями

Техніка Apple коштує чимало. Тому вибір між ціною та можливостями стає надважливим. Телефони Айфон 14 та 15 позиціюються як універсальні пристрої для щоденного використання. З одного боку — це перевірені моделі зі зрозумілим функціоналом і нижчою ціною. З іншого — технологічно покращенні та з довшим запасом актуальності. Щоб вдало вибрати, варто дивитися на характеристики та їх відмінності.

Продуктивність та довговічність

iPhone 14 працює на процесорі A15 Bionic. Він і досі забезпечує високу швидкість системи та додатків. Потужності вистачає для ігор, обробки фото й багатозадачності у щоденному використанні.

iPhone 15 отримав чип A16 Bionic. Він енергоефективніший і краще оптимізований під нові версії iOS. Помітного стрибка швидкості немає. Зате є більший запас на майбутнє і потенційно довша програмна підтримка.

Камери та обробка зображень

Модель 2022 року оснащена подвійною камерою на 12 Мп. Вона добре знімає фото й відео у повсякденних умовах, особливо при хорошому освітленні.

Наступне покоління отримало основний сенсор на 48 Мп. Він дає більше деталізації та свободи під час кадрування. Покращені алгоритми обробки помітні в портретах і складних сценах. Але для базового використання різниця залишається некритичною.

Екран та візуальне сприйняття

Обидві моделі мають OLED-дисплеї з однаковою діагоналлю та частотою оновлення. Якість зображення, контраст і передача кольорів у них на одному рівні. Хоча "п’ятнадцятка" має вищу пікову яскравість. Тому нею зручніше користуватися на вулиці.

Інтерфейси та практичність у побуті

Роз’єм для зарядки й аксесуарів у моделей різний. Айфон 15 перейшов на USB-C, що робить підключення універсальнішим. Можна користуватися одним кабелем для кількох пристроїв.

"Чотирнадцятка" зберігає Lightning. Для власників сумісних аксесуарів це може бути мінусом і зручністю. За автономністю явного лідера немає. Обидва апарати забезпечують повний день активного використання.

Економічна доцільність

Чотирнадцята модель — доступніша після зниження цін на попередні покоління. В ній знайомий функціонал без компромісів. П’ятнадцята — коштує дорожче. Доплата через Dynamic Island, новіше "залізо" і кращу яскравість екрана.

Відмінності, які впливають на вибір:

Покоління процесора та термін офіційної підтримки. Можливості основної камери й рівень деталізації фото. Роз’єм для зарядки та аксесуарів. Яскравість дисплея. Доступність і ціна на вторинному ринку.

Який iPhone краще під різні потреби

Старіша модель підійде тим, хто шукає надійний смартфон для зв’язку, мультимедіа та роботи без орієнтації на нові технології. Вона закриває більшість повсякденних потреб і дозволяє заощадити.

Молодша — розрахована на тих, хто планує користуватися пристроєм кілька років і хоче сучаснішу платформу.

Переплата за iPhone 15 виправдана, якщо:

Телефон купується на тривалий термін,

важливі розширені можливості камери та якість фото,

потрібен єдиний стандарт зарядки з іншими пристроями.

У підсумку вибір між iPhone 14 та 15 зводиться до особистих пріоритетів: заощадження або запас на майбутнє.