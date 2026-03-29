Іран знищив американський літак ДРЛВ

Під час удару по базі в Саудівській Аравії був уражений E-3 Sentry, пошкоджено й іншу техніку.

Іран здійснив комбінований ракетно-дроновий удар по авіабазі "Принц Султан" у Саудівська Аравія, унаслідок якого був знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3G Sentry AWACSПовітряних сил США.

Про це пише Air & Space Forces Magazine із посиланням на джерела.

За попередніми даними, під час атаки поранення отримали понад 10 військових, двоє з них у тяжкому стані. Також пошкоджено кілька літаків-заправників.

Опубліковані фото свідчать про критичні руйнування літака: знищена радіолокаційна антена та значна частина фюзеляжу, що, ймовірно, робить його непридатним до відновлення. Йдеться про борт E-3G із номером 81-0005, який належав до 552-го крила управління повітряними операціями США.

На момент удару на Близькому Сході перебувала значна частина флоту таких літаків. Загалом США мають близько 16 E-3, частина з яких знаходиться на техобслуговуванні.

Експерти наголошують, що втрата літака AWACS є серйозним ударом по можливостях США в регіоні. Такі платформи відіграють ключову роль у координації бойових дій, управлінні авіацією та розвідці.

Раніше США вже заявляли про необхідність заміни застарілих E-3 на сучасніші E-7A Wedgetail, які мають розширені можливості радіолокаційного контролю.