США не перенаправляють зброю, призначену для України – Сибіга

Держсекретар США підтвердив відсутність планів змінювати напрям постачань озброєння.

США не мають наміру перенаправляти озброєння, закуплене для України в межах програми PURL, на Близький Схід.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі глав МЗС країн G7 у Франції.

За його словами, відповідні запевнення Україна отримала від держсекретаря США Марко Рубіо.

"Нічого не переадресовувалося і станом на зараз таких планів немає", - наголосив Сибіга.

Міністр також повідомив, що до програми PURL приєдналася ще одна країна-донор, не уточнюючи деталей.

За його словами, механізм закупівлі американського озброєння продовжує діяти і залишається важливим інструментом для посилення української протиповітряної оборони.

Також раніше генсек НАТО поставив крапку в чутках про допомогу Україні в рамках PURL.