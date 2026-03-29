США не перенаправляють зброю, призначену для України – Сибіга

29 березня 2026, 17:34
США не перенаправляють зброю, призначену для України – Сибіга
Держсекретар США підтвердив відсутність планів змінювати напрям постачань озброєння.

США не мають наміру перенаправляти озброєння, закуплене для України в межах програми PURL, на Близький Схід. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі глав МЗС країн G7 у Франції.

За його словами, відповідні запевнення Україна отримала від держсекретаря США Марко Рубіо. 

"Нічого не переадресовувалося і станом на зараз таких планів немає", - наголосив Сибіга.

Міністр також повідомив, що до програми PURL приєдналася ще одна країна-донор, не уточнюючи деталей. 

За його словами, механізм закупівлі американського озброєння продовжує діяти і залишається важливим інструментом для посилення української протиповітряної оборони.

Також раніше генсек НАТО поставив крапку в чутках про допомогу Україні в рамках PURL

 

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється