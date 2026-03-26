Генсек НАТО поставив крапку в чутках про допомогу Україні в рамках PURL

26 березня 2026, 16:31
Генсек НАТО поставив крапку в чутках про допомогу Україні в рамках PURL
Американська зброя продовжує надходити до України, наголосив генсек НАТО.
Україна продовжує отримувати американську зброю, яку європейські партнери купують у рамках програми PURL.
 
Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив на презентації свого звіту за 2025 рік.
 
Генсека попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що США нібито можуть відправити призначену для України зброю на Близький Схід.
 
"Це життєво важливе обладнання поставляється через PURL, тобто це критично важливе для України обладнання зі США, включно з ракетами-перехоплювачами, продовжує надходити в Україну", - відповів Рютте.
 
Він додав, що з моменту запуску програми PURL минулого літа, в рамках неї Україна отримує близько 75 відсотків усіх ракет для своїх батарей Patriot і 90 відсотків перехоплювачів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.
 
"Так що це важлива програма, яка, повторюся, продовжує діяти", - резюмував він.

 

