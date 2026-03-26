Генсек НАТО поставив крапку в чутках про допомогу Україні в рамках PURL

Україна продовжує отримувати американську зброю, яку європейські партнери купують у рамках програми PURL.

Генсека попросили прокоментувати чутки у ЗМІ про те, що США нібито можуть відправити призначену для України зброю на Близький Схід.

"Це життєво важливе обладнання поставляється через PURL, тобто це критично важливе для України обладнання зі США, включно з ракетами-перехоплювачами, продовжує надходити в Україну", - відповів Рютте.