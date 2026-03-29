Чому Україна досі не стала членом НАТО – пояснення The Telegraph

29 березня 2026, 12:32
Чому Україна досі не стала членом НАТО – пояснення The Telegraph
Фото: Associated Press/East News
Вплив москви та політичні міркування гальмують вступ, попри високий рівень співпраці з Альянсом.

Незважаючи на безпрецедентний рівень співпраці України з НАТО, питання членства Києва у Альянсі досі стримується політичними факторами. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Telegraph.

Співпраця охоплює як політичний діалог, так і практичне військове партнерство: контакти стали більш інтенсивними і будуються на довірі, частина країн уже фактично розглядає Україну як майбутнього члена НАТО. 

Головним фактором, який стримує процес вступу, видання називає вплив росії, зазначаючи, що неможливість прийняття України – політична конструкція, яку можна як зміцнювати, так і швидко змінити. 

Серед поширених аргументів проти вступу – міф про нібито обіцянки НАТО не розширюватися на схід, ризик прямого конфлікту з росією та твердження, що прагнення України до Альянсу нібито спровокувало війну. 

У матеріалі підкреслюється, що агресія проти України почалася задовго до будь-яких перспектив членства, а реальні цілі москви це знищення української державності та ідентичності. Навіть Генрі Кіссінджер визнав, що після початку повномасштабного вторгнення жодних обмежень на членство України більше немає.

 
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
