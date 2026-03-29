Вплив москви та політичні міркування гальмують вступ, попри високий рівень співпраці з Альянсом.

Незважаючи на безпрецедентний рівень співпраці України з НАТО, питання членства Києва у Альянсі досі стримується політичними факторами.

Про це йдеться в матеріалі газети The Telegraph.

Співпраця охоплює як політичний діалог, так і практичне військове партнерство: контакти стали більш інтенсивними і будуються на довірі, частина країн уже фактично розглядає Україну як майбутнього члена НАТО.

Головним фактором, який стримує процес вступу, видання називає вплив росії, зазначаючи, що неможливість прийняття України – політична конструкція, яку можна як зміцнювати, так і швидко змінити.

Серед поширених аргументів проти вступу – міф про нібито обіцянки НАТО не розширюватися на схід, ризик прямого конфлікту з росією та твердження, що прагнення України до Альянсу нібито спровокувало війну.

У матеріалі підкреслюється, що агресія проти України почалася задовго до будь-яких перспектив членства, а реальні цілі москви це знищення української державності та ідентичності. Навіть Генрі Кіссінджер визнав, що після початку повномасштабного вторгнення жодних обмежень на членство України більше немає.