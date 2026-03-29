У Фінляндії розслідують падіння дронів: вони українські (оновлено)

29 березня 2026, 18:07
Два безпілотники впали поблизу Коуволи, їх не збивали.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що безпілотники, які впали на південному сході Фінляндія, ймовірно, могли бути українського походження.

Про це інформує фінський мовник Yle

Водночас він наголосив, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення розслідування.

За словами Орпо, підтверджено падіння двох дронів, які впали поблизу міста Коувола, приблизно за 50 км від кордону з росією. Дрони не були збиті - вони впали самостійно.

Прем’єр пояснив, що Україна останнім часом здійснювала атаки на сусідні з Фінляндією російські регіони, а російська сторона застосовує засоби радіоелектронної боротьби, що може призводити до втрати керування безпілотниками.

"Порушення території це дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але розслідування триває, і остаточну інформацію буде надано пізніше", - заявив Орпо.

Наразі інцидент розслідують відповідні служби, а фінська влада також розглядає можливість проведення спільної наради за участі президента та уряду.

Пізніше стало відомо, що повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень, це український дрон Ан-196 "Лютий".

