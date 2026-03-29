США дозволяють Саудівській Аравії доступ до ядерних технологій

Білий дім схвалив угоду, яка може надати Ер-Ріяду можливість збагачувати уран і переробляти плутоній, викликавши критику експертів із нерозповсюдження ядерної зброї.

Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває угоду, яка потенційно дозволить Саудівській Аравії отримати доступ до чутливих ядерних технологій, включно зі збагаченням урану та переробкою плутонію.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Минулого місяця Білий дім надіслав до Конгресу тристорінковий звіт, у якому закликав дозволити Ер-Ріяду обмін із США в сфері ядерних технологій. У документі зазначено, що угода відповідає інтересам безпеки США та дозволяє Вашингтону контролювати розвиток ядерної програми королівства.

"Саудівська Аравія є важливим партнером США на Близькому Сході", - підкреслили у Білому домі.

Там додали, що угода передбачає мирне використання ядерної енергії, враховує ризики нерозповсюдження та закладає основу для довгострокового партнерства.

Втім, експерти з нерозповсюдження ядерної зброї розкритикували ініціативу. Роберт Келлі, колишній директор МАГАТЕ, зазначив, що надання Саудівській Аравії можливостей, схожих на ті, за які критикують Іран, виглядає "лицемірним".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що збільшення кількості держав із ядерною зброєю не зробить світ безпечнішим і підкреслив важливість дотримання норм нерозповсюдження.

Наразі ядерними державами вважаються дев’ять країн, проте понад 20 держав мають промисловий потенціал і технології, щоб створити ядерну бомбу за наявності 25 кг високозбагаченого урану або 8 кг плутонію.

Водночас спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман активно переконував Трампа в загрозі з боку Ірану та необхідності зміцнення регіональної безпеки, включно з потенційними військовими діями.