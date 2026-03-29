Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США дозволяють Саудівській Аравії доступ до ядерних технологій

29 березня 2026, 15:15
США дозволяють Саудівській Аравії доступ до ядерних технологій
Фото: з відкритих джерел
Білий дім схвалив угоду, яка може надати Ер-Ріяду можливість збагачувати уран і переробляти плутоній, викликавши критику експертів із нерозповсюдження ядерної зброї.

Адміністрація президента США Дональда Трампа просуває угоду, яка потенційно дозволить Саудівській Аравії отримати доступ до чутливих ядерних технологій, включно зі збагаченням урану та переробкою плутонію. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Минулого місяця Білий дім надіслав до Конгресу тристорінковий звіт, у якому закликав дозволити Ер-Ріяду обмін із США в сфері ядерних технологій. У документі зазначено, що угода відповідає інтересам безпеки США та дозволяє Вашингтону контролювати розвиток ядерної програми королівства.

"Саудівська Аравія є важливим партнером США на Близькому Сході", - підкреслили у Білому домі. 

Там додали, що угода передбачає мирне використання ядерної енергії, враховує ризики нерозповсюдження та закладає основу для довгострокового партнерства.

Втім, експерти з нерозповсюдження ядерної зброї розкритикували ініціативу. Роберт Келлі, колишній директор МАГАТЕ, зазначив, що надання Саудівській Аравії можливостей, схожих на ті, за які критикують Іран, виглядає "лицемірним". 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав, що збільшення кількості держав із ядерною зброєю не зробить світ безпечнішим і підкреслив важливість дотримання норм нерозповсюдження.

Наразі ядерними державами вважаються дев’ять країн, проте понад 20 держав мають промисловий потенціал і технології, щоб створити ядерну бомбу за наявності 25 кг високозбагаченого урану або 8 кг плутонію.

Водночас спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман активно переконував Трампа в загрозі з боку Ірану та необхідності зміцнення регіональної безпеки, включно з потенційними військовими діями.

 

 

ядерна зброяСаудівська Аравія

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється