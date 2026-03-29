Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський: понад 3000 дронів атакували Україну за тиждень

29 березня 2026, 13:12
Зеленський: понад 3000 дронів атакували Україну за тиждень
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Також українські міста зазнали ударів сотень керованих бомб і десятків ракет.

За останній тиждень росія спрямувала на Україну понад 3000 ударних дронів, зокрема "Шахедів", понад 1450 керованих авіаційних бомб і ще 40 ракет різних типів. 

Про це на Facebook-сторінці повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"росія не зменшує обертів війни проти нашої держави та людей, одночасно продовжуючи інші конфлікти, що дестабілізують світові ринки та морські шляхи", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна продовжує робити свій внесок у глобальну безпеку та закликає до рішучих і скоординованих дій для захисту життя й припинення війн.

"Потрібно будувати спільні сучасні системи захисту, перевірені війною, розвивати виробництво ефективної зброї та об’єднувати можливості, щоб у Європі, на Близькому Сході та в інших регіонах люди могли жити в мирі", - додав Президент.

За словами Зеленського, українські експерти вже оцінили спроможності Катару для відбиття повітряних загроз та розробили конкретні рішення для посилення безпеки неба.

Нагадаємо, що минулого тижня росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста.

 

Росіявійна

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється