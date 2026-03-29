Зеленський: понад 3000 дронів атакували Україну за тиждень

Також українські міста зазнали ударів сотень керованих бомб і десятків ракет.

За останній тиждень росія спрямувала на Україну понад 3000 ударних дронів, зокрема "Шахедів", понад 1450 керованих авіаційних бомб і ще 40 ракет різних типів.

Про це на Facebook-сторінці повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"росія не зменшує обертів війни проти нашої держави та людей, одночасно продовжуючи інші конфлікти, що дестабілізують світові ринки та морські шляхи", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна продовжує робити свій внесок у глобальну безпеку та закликає до рішучих і скоординованих дій для захисту життя й припинення війн.

"Потрібно будувати спільні сучасні системи захисту, перевірені війною, розвивати виробництво ефективної зброї та об’єднувати можливості, щоб у Європі, на Близькому Сході та в інших регіонах люди могли жити в мирі", - додав Президент.

За словами Зеленського, українські експерти вже оцінили спроможності Катару для відбиття повітряних загроз та розробили конкретні рішення для посилення безпеки неба.

Нагадаємо, що минулого тижня росія атакувала дронами Львів, є ушкодження в кількох районах міста.