Ліван висилає посла Ірану

Причина – "порушення дипломатичних норм".

Ліванський міністр закордонних справ 24 березня повідомив про рішення вислати з країни посла Ірану Мохаммеда Резу Шейбані.

Про це пише The Guardian.

Іранського посла оголошують персоною нон грата. Уряд Лівану заявив про “порушення Іраном дипломатичних норм та встановлених протоколів між двома країнами”.