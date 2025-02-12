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Переказ з картки Монобанк на Tether TRC20 (USDT): переваги напряму та особливості процедури

12 лютого 2025, 12:42
Переказ з картки Монобанк на Tether TRC20 (USDT): переваги напряму та особливості процедури

Одними з найбільш популярних на криптовалютному ринку є стейблкоини Tether USDT в мережі TRC-20. Вони займають особливе місце, поєднавши в собі характеристики двох видів фінансових інструментів: фіатних грошей та цифрових активів. Надійність спричинила привабливість для інвесторів. Сьогодні USDT - це найбільший за величиною капіталізації стейблкоїн.

У чому секрет попиту на Tether USDT у мережі TRC-20?

Використання Тейзерів надає користувачеві безліч можливостей, тому все частіше люди запитують себе: як здійснити переказ з картки Монобанк на Tether TRC20 (USDT)? Серед основних переваг такого рішення виділяють:

  • цінову стабільність USDT (токени забезпечені американськими доларами 1:1);
  • високу швидкість проведення фінансових операцій (на блокчейні TRON обробляється до 2 тисячі транзакцій в секунду);
  • низькі комісії;
  • можливість здійснювати перекази невеликих сум;
  • використання децентралізованих програм ТРОН Dapps.

Tether TRC20 (USDT) активно застосовується у криптовалютному світі та для розрахунків за його межами. Фінансові операції проводяться з різними системами, можливості токена великі. Але, щоб здійснити обмін на USDT української гривні з карткового рахунку в Монобанку, знадобиться допомога сервісів-посередників.

Нюанси обміну грошей з картки Монобанку на Tether USDT у мережі TRC-20

Посередниками у переказі грошей із Монобанку на Tether TRC20 (USDT) виступають електронні обмінники. Вони спеціалізуються на конвертуванні різних видів і типів валют, отже, можуть використовуватися як «зв'язуюча ланка». Обмін у них – це набір інтуїтивно зрозумілих та простих дій за принципом: віддаєш одну валюту – отримуєш іншу за вирахуванням відсотка за послугу.

Знайти відповідний сервіс допоможе агрегатор обмінних пунктів, наприклад, портал БестЧендж або аналогічні моніторингові ресурси. Безпосередньо портал моніторингу обмінні операції не здійснює, а відстежує ситуацію на криптовалютному ринку, рух курсів обміну становить рейтинги безпечних обмінників. Наявні у своєму розпорядженні дані моніторинговий ресурс надає відвідувачам безкоштовно. За їхніми запитами, система генерує актуальний на даний момент список обмінних онлайн-пунктів.

З інформації на порталі моніторингу неважко з'ясувати все, що потрібно знати про обмінник і вибрати відповідний. Користувачеві надаються дані про:

  • обмінний пункт (місце реєстрації, давність роботи);
  • встановленому курсі обміну;
  • особливі умови та обмеження;
  • наявному у розпорядженні сервісу валютному резерві;
  • репутації (про неї розкажуть відгуки користувачів, які раніше зверталися до цього електронного обмінного пункту).

Портали моніторингу – це інформаційні ресурси. Користувачі знаходять там чимало цікавих даних, зручні інструменти для роботи, корисні статті.

Чому без обмінників не обійтися?

Прямого обміну української гривні на криптотокен USDT TRC20 у Монобанку не здійснюється. Це ліцензований банк, він, незважаючи на провадження діяльності онлайн, працює строго в рамках українського законодавства. Дозволу на проведення подібних фінансових операцій він не має.

 


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