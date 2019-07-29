Портнова допитали в ГПУ у справі Майдану

Допитувати його мали як свідка щодо зловживання владою правоохоронцями та організації умисних вбивств у справі про перешкоджання Євромайдану в листопаді 2013 — лютому 2014-го.

"Слідчі встановлювали, що було 18, 20, 21 лютого. По всім цим фактом я вже неодноразово давав покази. Допит пройшов у теплій дружній обстановці", — сказав колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов вийшовши з ГПУ, інформують у "Громадське".

За його словами, сьогодні відбулося два допити у справі Майдану, в якій він фігурує як свідок.

Допити Портнов вважає спробою його залякати

"Я думаю, що оскільки я вже на цю тему давав відповіді й зараз мене заново запитати — основною метою було відволікти мене та дати мені сигнал, щоби я можливо збавив тема по Порошенку. Тема ми не збавимо — посилимо. Залякувати нас не потрібно", — сказав екс-чиновник.

Крім того, Портнов звинуватив спікера Ради Андрія Парубія і директора департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка в організації злочинного угрупування. За словами Портнова, основною метою діяльності Горбатюка є "уникнення від відповідальності тих, хто причетний до масових вбивств на Майдані".

Раніше Генпрокуратура оприлюднила повістку про виклик на допит заступника Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова у справі Майдану.

Нагадаємо, що 19 травня Портнов повернувся в Україну. 20 травня його уклав з поліцією договір про охорону.

У березні Національне антикорупційне бюро закрило справу по незаконному збагаченню Портнова.

Раніше ГПУ відмовилася виконати рішення суду про закриття до 20 березня всіх кримінальних проваджень проти Портнова. 20 лютого Печерський райсуд Києва встановив для ГПУ термін один місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо екс-заступника голови АП. Зокрема, йдеться про виробництва, відкритих за фактом можливого незаконного збагачення, а погроз на адресу екс-депутата Інни Богословської. У березні минулого року СБУ заявила, що почала виробництва проти Портнова за статтею "державна зрада". Портнов має намір відсудити $300 тисяч компенсації у Генпрокуратури, Міністерства закордонних справ і Посольства України в Канаді.

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