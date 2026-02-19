Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українським біженцям

19 лютого 2026, 20:53
Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українським біженцям
Фото: з вільного доступу
Підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям.
 
Про це повідомляє  RMF24
 
Так званий закон про спеціальну допомогу для українців, з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців з України.
 
Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців.
 
Крім того, підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.
 
Однією з суттєвих змін закону є запровадження вимоги подавати заяву на отримання номера PESEL – ідентифікаційного номера людини, який надає доступ до різних сервісів і полегшує бюрократичні моменти – протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Неподання заяви протягом цього терміну призведе до закінчення терміну дії тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова від цієї форми підтримки.
біженцівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється