Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українським біженцям

Підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям.

Про це повідомляє RMF24

Так званий закон про спеціальну допомогу для українців, з 2022 року, створив окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців з України.

Новий закон поступово скасовує цю систему, а ключові інструменти підтримки будуть включені до загальних положень про захист іноземців.

Крім того, підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

Однією з суттєвих змін закону є запровадження вимоги подавати заяву на отримання номера PESEL – ідентифікаційного номера людини, який надає доступ до різних сервісів і полегшує бюрократичні моменти – протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Неподання заяви протягом цього терміну призведе до закінчення терміну дії тимчасового захисту та буде розглядатися як відмова від цієї форми підтримки.