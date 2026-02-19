Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нідерланди виділяють 2 млн євро на пошук викрадених росією українських дітей

19 лютого 2026, 21:33
Нідерланди виділяють 2 млн євро на пошук викрадених росією українських дітей
Фото: з вільних джерел
Фінансуватимуть ініціативи з ідентифікації та репатріації неповнолітніх. Зокрема, ці кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів.
Нідерланди заявили про посилення підтримки України у поверненні дітей, які були незаконно депортовані росією.
 
Про це ідеться на офіційному сайті нідерландського уряду.
 
У цьому році країна додатково виділила 2 мільйони євро на ініціативи з ідентифікації та репатріації неповнолітніх. Зокрема, ці кошти спрямують на закупівлю ДНК-наборів.
 
Забезпечення ДНК-експертиз має стати ключовим інструментом для юридичного підтвердження родинних зв'язків та прискорення процесу повернення маленьких українців додому, вважає уряд Нідерландів.
 
Станом на 16 лютого 2026 року Україні вдалося повернути 2000 дітей, які були депортовані до рф або перебували на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Нідерландивійна в Україніросія окупанти

