Туск заявив, що Польща готова замінувати кордон з рф та білоруссю

Польща зможе розгорнути протипіхотні міни на своєму східному кордоні всього за 48 годин у разі виникнення загрози.

Голова польського уряду підкреслив, що заходи з мінування територій, які межують з білоруссю та Калінінградською областю рф, є частиною масштабної оборонної стратегії.

"Ми знаходимося в процесі завершення цього мінного проєкту, який має вирішальне значення для нашої безпеки, для безпеки нашої території та кордону", - заявив Туск під час пресконференції.