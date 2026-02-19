Білоруси скаржаться на масове отримання повісток із вимогою термінової явки

У Міноборони кажуть про "агресивну риторику Заходу".

У соцмережах білоруси масово висловлюють занепокоєння щодо отримання повісток, у яких резервістам наказують терміново з’явитися на військові збори. У Міноборони білорусі кажуть, що це відповідь на "агресивну риторику країн Заходу".

Про це стало відомо із соцмережі Threads.

"Суспільне" звернуло увагу, що автори постів відзначають, що резервістів викликають терміново — від моменту отримання повістки до часу явки минає кілька годин. Громадянам, мовляв, не дозволяють ретельно зібратися та забирають навіть багатодітних батьків, жінок-медсестер і тих, хто раніше не служив.

У публікаціях припускають, що цього разу на збори викликали незвично багато людей, хоч є й ті, хто зауважує, ніби подібне було й раніше. Білоруське опозиційне видання "Зеркало" телефонувало у військкомати білорусі, щоб з’ясувати, чому збір відбувається з таким поспіхом. Там їм казали, що не знають, але припустили, що поспіх викликаний тим, що йдеться не про планові збори, а про перевірку мобілізаційної готовності.