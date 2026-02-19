Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білоруси скаржаться на масове отримання повісток із вимогою термінової явки

19 лютого 2026, 21:55
У Міноборони кажуть про "агресивну риторику Заходу".
У соцмережах білоруси масово висловлюють занепокоєння щодо отримання повісток, у яких резервістам наказують терміново з’явитися на військові збори. У Міноборони білорусі кажуть, що це відповідь на "агресивну риторику країн Заходу".
 
Про це стало відомо із соцмережі Threads.
 
"Суспільне" звернуло увагу, що автори постів відзначають, що резервістів викликають терміново — від моменту отримання повістки до часу явки минає кілька годин. Громадянам, мовляв, не дозволяють ретельно зібратися та забирають навіть багатодітних батьків, жінок-медсестер і тих, хто раніше не служив.
 
У публікаціях припускають, що цього разу на збори викликали незвично багато людей, хоч є й ті, хто зауважує, ніби подібне було й раніше. Білоруське опозиційне видання "Зеркало" телефонувало у військкомати білорусі, щоб з’ясувати, чому збір відбувається з таким поспіхом. Там їм казали, що не знають, але припустили, що поспіх викликаний тим, що йдеться не про планові збори, а про перевірку мобілізаційної готовності.
 
Офіційно Міноборони білорусі опублікувало заяву помічника міністра генерал-майора Валерія Ревенка, який пояснив "заходи оперативної та бойової підготовки" "діями й агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни".
 
"Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії. Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій", — сказав він.

 

Білорусьмобілізаціявійна Україні

