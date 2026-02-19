Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МЗС Ізраїлю висміяв представника рф у Радбезі ООН

19 лютого 2026, 19:31
Глава МЗС Ізраїлю висміяв представника рф у Радбезі ООН
Саара ледь не розсмішили розмірковування представника РФ про міжнародне право, окупацію, розширення територій і мирне врегулювання.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував виступ постійного представника росії в ООН Василя Небензі під час засідання Ради Безпеки організації щодо ситуації на Близькому Сході 18 лютого.
 
Засідання опублікували на сайті ООН.
 
Заступниця генерального секретаря Розмарі Дікарло заявила, що ситуація на Близькому Сході зараз у критичній точці, хоч перемир'я у секторі Гази й відкрило шанс на стабілізацію. Попри припинення вогню, тривають удари, зберігається важка гуманітарна ситуація й обмеження на допомогу. Водночас погіршується ситуація на Західному березі – розширюються ізраїльські операції й поселенська активність. ООН закликає терміново зміцнити перемир'я, домогтися деескалації й відновити політичний процес на основі рішення про дві держави.
 
Небензя ж розкритикував нові рішення Ізраїлю щодо Західного берега (включно зі Східним Єрусалимом), назвавши їх "неприкритою спробою легалізувати розширення поселень на окупованій палестинській території" і "змінити статус-кво" на Західному березі річки Йордан.
 
"Ізраїль під різними приводами – гарантування безпеки або боротьби з тероризмом – і далі порушує свої договірні зобов'язання. Таке ігнорування міжнародного права й політика створення незворотних фактів "на землі" спричиняють збентеження й неприйняття серед більшості членів світової спільноти", – заявив Небензя.
 
Після цього Саар розкритикував виступ Небензі.
 
"Було досить кумедно чути представників рф, які розмірковують про право, міжнародне право, окупацію, розширення територій і мирне врегулювання. Зізнаюся, мені довелося стримуватися, щоб не розсміятися привселюдно", – сказав глава ізраїльського МЗС.

 

ООНвійна в Україніросія окупанти

