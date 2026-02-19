Глава МЗС Ізраїлю висміяв представника рф у Радбезі ООН

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував виступ постійного представника росії в ООН Василя Небензі під час засідання Ради Безпеки організації щодо ситуації на Близькому Сході 18 лютого.

Заступниця генерального секретаря Розмарі Дікарло заявила, що ситуація на Близькому Сході зараз у критичній точці, хоч перемир'я у секторі Гази й відкрило шанс на стабілізацію. Попри припинення вогню, тривають удари, зберігається важка гуманітарна ситуація й обмеження на допомогу. Водночас погіршується ситуація на Західному березі – розширюються ізраїльські операції й поселенська активність. ООН закликає терміново зміцнити перемир'я, домогтися деескалації й відновити політичний процес на основі рішення про дві держави.

Небензя ж розкритикував нові рішення Ізраїлю щодо Західного берега (включно зі Східним Єрусалимом), назвавши їх "неприкритою спробою легалізувати розширення поселень на окупованій палестинській території" і "змінити статус-кво" на Західному березі річки Йордан.

"Ізраїль під різними приводами – гарантування безпеки або боротьби з тероризмом – і далі порушує свої договірні зобов'язання. Таке ігнорування міжнародного права й політика створення незворотних фактів "на землі" спричиняють збентеження й неприйняття серед більшості членів світової спільноти", – заявив Небензя.

Після цього Саар розкритикував виступ Небензі.

"Було досить кумедно чути представників рф, які розмірковують про право, міжнародне право, окупацію, розширення територій і мирне врегулювання. Зізнаюся, мені довелося стримуватися, щоб не розсміятися привселюдно", – сказав глава ізраїльського МЗС.