Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Він зауважив, що вважав її найлегшою.

"Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша", - сказав президент США.

Він додав, що у війні ніколи невідомо, "що буде легко, а що - не дуже".