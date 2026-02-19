Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп зізнався, що помилявся щодо завершення війни в Україні

19 лютого 2026, 20:10
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Він зауважив, що вважав її найлегшою.
 
Про це Трамп заявив на засіданні Ради миру у Вашингтоні.
 
"Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша", - сказав президент США.
 
Він додав, що у війні ніколи невідомо, "що буде легко, а що - не дуже".
 
Нагадаємо, спроби США прискорити укладення мирної угоди між росією та Україною можуть ненавмисно створити умови для нової ескалації конфлікту. Американський сенатор Ліндсі Грем переконаний, що США мають значно посилити тиск на РФ, оскільки вона не демонструє готовності до реальних переговорів. За його словами, одним із дієвих кроків могло б стати надання Україні крилатих ракет Tomahawk.

 

