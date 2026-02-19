США тиснуть на НАТО, аби Альянс згорнув свої місії в Іраку й Косово

США розпочали масштабний тиск на НАТО з метою радикального скорочення міжнародної активності Альянсу.

Вашингтон просуває концепцію "повернення до заводських налаштувань", яка передбачає відмову від ролі глобального кризового менеджера на користь лише оборонного пакту в Євроатлантиці. У межах цієї стратегії Білий дім вимагає закриття дорадчої місії в Іраку вже до вересня цього року, а також розглядає можливість суттєвого скорочення миротворчого контингенту в Косові (KFOR), що викликає серйозне занепокоєння серед європейських союзників.

Заступником глави Пентагону Елбрідж Колбі пояснив, що НАТО не може дозволити собі робити кожну місію пріоритетною. Замість «розпорошення ресурсів» США пропонують зосередитися на здатності європейських армій воювати та перемагати у сценаріях, що мають критичне значення безпосередньо для оборони територій Альянсу. Такий підхід передбачає скорочення так званих операцій "поза зоною відповідальності", які протягом десятиліть розглядали як засіб стримування тероризму та зміцнення стабільності на кордонах блоку.

Крім згортання військових місій, адміністрація Трампа намагається змінити формат щорічного саміту НАТО, який відбудеться в липні в Анкарі. США лобіюють відмову від офіційного запрошення на основні засідання партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону та України. Хоча Київ та інші союзники можуть бути присутніми на інших заходах, їхнє усунення від головних дискусій має стати сигналом про зміщення фокусу Альянсу виключно на внутрішні питання оборони. Також, за ініціативи генсека Марка Рютте та під впливом Вашингтона, планується скасувати традиційний публічний форум у межах саміту задля економії коштів.

Такі ініціативи зустрічають опір у Брюсселі. Більшість дипломатів Альянсу переконані, що партнерства є ключовими для колективної оборони, а передчасний вихід з Іраку чи Балкан може дестабілізувати ці регіони, підігравши радикальним групам та сепаратистам. Попри те, що США вже почали виведення своїх 2500 солдатів з Іраку, рішення про завершення спільних місій НАТО потребує згоди всіх 32 членів Альянсу.