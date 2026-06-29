путін заявив, що розглядає Мінськ як можливе місце переговорів з Україною

Водночас путін заявив, що не підтримує пропозиції України щодо зупинки далекобійних ударів чи ведення бойових дій лише на окупованих територіях.

путін заявив, що розглядає як можливе місце проведення українсько-російських переговорів Мінськ.

Про це він сказав напередодні в інтерв'ю російському пропагандисту.

"Якщо справа колись дійде до переговорів, можна використати також білоруські можливості. Знаю позицію Аляксандра Григоровича (лукашенка), він готовий всіляко підтримувати все, що спрямоване на вирішення спірних питань мирними засобами", – заявив путін, нагадавши, що Мінськ був місцем переговорів у березні 2022 року та підписання "мінських угод".

Водночас путін заявив, що не підтримує пропозиції України щодо зупинки далекобійних ударів чи ведення бойових дій лише на окупованих територіях, оскільки це буде "порятунком для ЗСУ". "Зрозуміло, чому робиться ця пропозиція – бо наші удари у відповідь углиб території України більш потужні, чутливі і, прямо скажімо, руйнівні", – сказав він, додавши, що обмеження бойових дій лише окупованими областями "дасть можливість ЗСУ перевести свої війська з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, а також з деяких ділянок держкордону, і перекинути ці підрозділи до чотирьох регіонів".

За словами путіна, "рятувати київський режим до планів не входить", а головне завдання для російської армії та для нього – "остаточне звільнення Донбасу та Новоросії".