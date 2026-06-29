Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін заявив, що розглядає Мінськ як можливе місце переговорів з Україною

29 червня 2026, 10:17
путін заявив, що розглядає Мінськ як можливе місце переговорів з Україною
з вільних джерел
Водночас путін заявив, що не підтримує пропозиції України щодо зупинки далекобійних ударів чи ведення бойових дій лише на окупованих територіях.

путін заявив, що розглядає як можливе місце проведення українсько-російських переговорів Мінськ.

Про це він сказав напередодні в інтерв'ю російському пропагандисту.

"Якщо справа колись дійде до переговорів, можна використати також білоруські можливості. Знаю позицію Аляксандра Григоровича (лукашенка), він готовий всіляко підтримувати все, що спрямоване на вирішення спірних питань мирними засобами", – заявив путін, нагадавши, що Мінськ був місцем переговорів у березні 2022 року та підписання "мінських угод".

Водночас путін заявив, що не підтримує пропозиції України щодо зупинки далекобійних ударів чи ведення бойових дій лише на окупованих територіях, оскільки це буде "порятунком для ЗСУ". "Зрозуміло, чому робиться ця пропозиція – бо наші удари у відповідь углиб території України більш потужні, чутливі і, прямо скажімо, руйнівні", – сказав він, додавши, що обмеження бойових дій лише окупованими областями "дасть можливість ЗСУ перевести свої війська з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, а також з деяких ділянок держкордону, і перекинути ці підрозділи до чотирьох регіонів".

За словами путіна, "рятувати київський режим до планів не входить", а головне завдання для російської армії та для нього – "остаточне звільнення Донбасу та Новоросії".

БілорусьВладімір Путінпереговориросія окупанти

Останні матеріали

Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське
Політика
Колбі розколов республіканців навколо України, Тайваню й НАТО. У Пентагоні вирішують, що насправді означає трампівське "Америка понад усе" – Washington Post
Переклад iPress – 29 червня 2026, 16:01
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
Бізнес & Фінанси
King Group запровадила антикорупційне навчання співробітників в межах ESG-стратегії
29 червня 2026, 13:19
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Політика
Засновник № 1 нового оборонного альянсу Європи. Нова система оборони має будуватися навколо української армії – CEPA
Переклад iPress – 29 червня 2026, 13:11
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує не лише пальне, а й здатність росії виробляти ракети. Тим часом Трамп тихо послаблює санкційний тиск на путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2026, 09:51
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Трампа готують і везуть до Москви. Частини 6 та 7 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 26 червня 2026, 15:48
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Технології
Чому всі ненавидять штучний інтелект? Як техноолігархи самі створили хвилю спротиву – Пол Круґман
Переклад iPress – 26 червня 2026, 12:33
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Політика
Меркель, Україна і довгий шлейф фінляндизації. Європа знов говорить про діалог з кремлем – CEPA
Переклад iPress – 26 червня 2026, 08:41
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Технології
Невблаганна логіка ракетної оборони починає переслідувати росію. Українські атаки оголюють дедалі глибший дефіцит російської ППО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 25 червня 2026, 14:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється