росія атакувала дронами Україну: є загиблі

У столиці пошкоджена багатоповерхівка, але минулося без потерпілих.

У ніч проти 28 січня армія росії завдала ударів безпілотниками по Білогородській громаді Київської області.

Про це повідомив керівник ОВА Микола Калашник у Telegram.

За його даними, унаслідок атаки рф загинули чоловік і жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

"Молода жінка й двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння", – розповів Калашник.

Усім постраждалим оперативно надали потрібну допомогу на місці.З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування.

Через удари окупантів, за словами голови ОВА, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі й верхнього поверху. Її вже локалізували. Як додали в поліції регіону, унаслідок ударів також пошкоджено два транспортні засоби й адміністративну будівлю. Серед постраждалих – чотирирічна дитина загиблих. Їй надали допомогу на місці.