росія атакувала дронами Україну: є загиблі

28 січня 2026, 08:07
росія атакувала дронами Україну: є загиблі
У столиці пошкоджена багатоповерхівка, але минулося без потерпілих.
У ніч проти 28 січня армія росії завдала ударів безпілотниками по Білогородській громаді Київської області.
 
Про це повідомив керівник ОВА Микола Калашник у Telegram.
 
За його даними, унаслідок атаки рф загинули чоловік і жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. 
 
"Молода жінка й двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння", – розповів Калашник.
 
Усім постраждалим оперативно надали потрібну допомогу на місці.З людьми працюють психологи, медики продовжують чергування. 
 
Через удари окупантів, за словами голови ОВА, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі й верхнього поверху. Її вже локалізували. Як додали в поліції регіону, унаслідок ударів також пошкоджено два транспортні засоби й адміністративну будівлю. Серед постраждалих – чотирирічна дитина загиблих. Їй надали допомогу на місці. 
 
У Києві під час нічної атаки уламки безпілотника впали на дах двоповерхової нежитлової будівлі у Голосіївському районі. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили, повідомив міський голова Віталій Кличко. Також у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїзну частину дороги, вибуховою хвилею пошкоджені вікна й покрівля 17-поверхового житлового будинку. Постраждалих немає.
 
Рано-вранці росіяни вдарили по Запоріжжю, влучивши у двір багатоповерхівки. Унаслідок удару поранень зазнали 37-річний чоловік та 88-річна жінка. Понад сто квартир і двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа, повідомив голова ОВА Іван Федоров.В Одесі троє постраждалих унаслідок нічного удару рф — з уламковим пораненням госпіталізували 21-річного чоловіка, двом чоловікам надали допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки та релігійні споруди, зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
 
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що в Одесі безпілотник влучив у територію православного монастиря, де виникла пожежа.
 
В Одесі сьогодні оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки в ніч проти 27 січня.
 
росіяни вдарили балістичною ракетою по інфраструктурі Кривого Рогу, поранень зазнали 51-річна жінка й 60-річний чоловік, заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
 
війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

