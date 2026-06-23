США в ООН закликали рф укласти мир з Україною

Економіка росії виснажена у той час, як Україна швидко впроваджує інновації, наголосив представник США.

росії варто піти на угоду з Україною, адже час не на її боці.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН сказав заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Ден Негря.

"Як дав зрозуміти президент Трамп на саміті Великої сімки минулого тижня, росії варто піти на угоду. Час не на боці москви", – зазначив він.

За словами заступника постійного представника, російська федерація кожного місяця втрачає 40 тисяч людей вбитими і пораненими, а її економіка сильно виснажена. Тим часом Україна, наголосив він, "швидко впроваджує інновації".

"Дипломатія і переговори, а не нове кровопролиття, – єдиний вихід. Ніщо інше не зупинить ці безглузді убивства. Ця війна триває надто довго, і вона повинна закінчитися", – підкреслив Негря.

Своєю чергою, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив – останні дні продемонстрували, що навіть щит протиповітряної оборони, зведений навколо москви та росії, більше не в змозі захищати військові цілі в країні-агресорі.

"Бумеранг війни, розв’язаної путіним, повернувся на територію росії. І вперше росіяни відчувають на собі похмурий подих цієї війни", – наголосив Мельник.