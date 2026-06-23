США в ООН закликали рф укласти мир з Україною
23 червня 2026, 09:35
Фото: Укрінформ
Економіка росії виснажена у той час, як Україна швидко впроваджує інновації, наголосив представник США.
росії варто піти на угоду з Україною, адже час не на її боці.
Про це під час засідання Ради безпеки ООН сказав заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Ден Негря.
"Як дав зрозуміти президент Трамп на саміті Великої сімки минулого тижня, росії варто піти на угоду. Час не на боці москви", – зазначив він.
За словами заступника постійного представника, російська федерація кожного місяця втрачає 40 тисяч людей вбитими і пораненими, а її економіка сильно виснажена. Тим часом Україна, наголосив він, "швидко впроваджує інновації".
"Дипломатія і переговори, а не нове кровопролиття, – єдиний вихід. Ніщо інше не зупинить ці безглузді убивства. Ця війна триває надто довго, і вона повинна закінчитися", – підкреслив Негря.
Своєю чергою, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив – останні дні продемонстрували, що навіть щит протиповітряної оборони, зведений навколо москви та росії, більше не в змозі захищати військові цілі в країні-агресорі.
"Бумеранг війни, розв’язаної путіним, повернувся на територію росії. І вперше росіяни відчувають на собі похмурий подих цієї війни", – наголосив Мельник.
За його словами, 30% нафтопереробних об’єктів росії було зруйновано, на тлі чого російські блогери більше не можуть підтримувати військову кампанію армії рф. Представник України зауважив, що "це лише початок".
"За останні 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду Безпеки ухвалити резолюцію про повне й безумовне припинення вогню. Але, на жаль, простягнута рука України так і залишилася висіти в повітрі. Україна готова взаємодіяти в рамках прямих переговорів з росією, щоб гарантувати міцний, справедливий мир відповідно до Статуту ООН. Однак наше терпіння не безмежне", – заявив Мельник.
Він не виключив, що якщо масовані атаки росії на Україну триватимуть, Україна, можливо, змінить свої підходи. За словами Мельника, припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є компромісом для України. На тлі цього він звернувся до представника росії: "Я можу вам тут дати пораду. Вам ніколи не вдасться утримати окуповані землі. Ніколи. Забирайтеся з України якомога швидше".
Також дипломат зауважив, що Україна під час "далекобійних санкцій" дотримується принципів розмежування між цивільними та військовими об’єктами. Московський нафтопереробний завод, який виробляє паливо для ракетних установок та різної техніки росії, є законною військовою ціллю.
"Україна та Збройні сили поважають міжнародне гуманітарне право. Для нас це Біблія. І наші військовослужбовці ніколи не нападають на цивільних", – додав Мельник.