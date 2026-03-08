Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сили оборони уразили російський ЗРК "Панцир-С1" та катер в окупованому Криму

08 березня 2026, 15:19
Сили оборони уразили російський ЗРК
Також Сили оборони били по ворожих пунктах управління БпЛА у Бєлгородській області рф та окупованих територіях Запоріжжя, Донеччини й Криму.
Українські військові 7 березня та уночі 8 березня били по військових об’єктах рф, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Так, в окупованому Криму під атакою опинились зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.
 
Також Сили оборони били по ворожих пунктах управління БпЛА у Бєлгородській області рф та окупованих територіях Запоріжжя, Донеччини й Криму.
 
Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів рф у районах Нижнього Рогачика на захопленій частині Запоріжжя й Новопетриківки, Волновахи та Селидового на окупованій Донеччині. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
втрати окупантіввійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється