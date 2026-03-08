Сили оборони уразили російський ЗРК "Панцир-С1" та катер в окупованому Криму

Також Сили оборони били по ворожих пунктах управління БпЛА у Бєлгородській області рф та окупованих територіях Запоріжжя, Донеччини й Криму.

Українські військові 7 березня та уночі 8 березня били по військових об’єктах рф, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, в окупованому Криму під атакою опинились зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

Також Сили оборони били по ворожих пунктах управління БпЛА у Бєлгородській області рф та окупованих територіях Запоріжжя, Донеччини й Криму.

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів рф у районах Нижнього Рогачика на захопленій частині Запоріжжя й Новопетриківки, Волновахи та Селидового на окупованій Донеччині. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.