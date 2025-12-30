Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сирський: рф не відмовилася від планів захоплення України та масованих атак

30 грудня 2025, 13:12
Фото: Міністерство оборони
Сирський підкреслив, що пріоритетом залишається посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів.

росія не відмовляється від намірів захопити українські території та продовжує намагатися занурити міста й села України у блекаути шляхом масованих повітряних атак.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

За словами головкома, ключовим завданням Сил оборони на цьому етапі є знищення засобів повітряного нападу противника, які росія застосовує щоденно. Саме реальні військові результати, наголосив він, створюють основу і для успішної дипломатії.

Сирський підкреслив, що пріоритетом залишається посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів. Йдеться про збільшення кількості таких дронів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також про нарощення підготовки екіпажів.

"Наше ключове завдання на даному етапі - посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів", - заявив Сирський.

За його словами, в межах ешелонованої системи протиповітряної оборони вже створюються рубежі перехоплення на віддаленні від великих міст. Кількість застосувань дронів-перехоплювачів та їхня ефективність поступово зростають, однак темпи роботи необхідно прискорювати.

Окремо головком повідомив про формування дивізіонів безпілотних систем ППО та створення штатних підрозділів БпЛА-перехоплювачів у складі навчальних центрів. Для протидії "Шахедам" також залучаються ресурси армійської та малої авіації, а також підтримка міжнародних партнерів.

"Противник користується погодними умовами, модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відповідно, модернізуємо наші способи протидії та змінюємо систему заради необхідних результатів", - зазначив головком.

Більше публікацій

