Трамп назвав Зеленського причиною відсутності мирної угоди

15 січня 2026, 08:33
Трамп назвав Зеленського причиною відсутності мирної угоди
Фото з сайту Президента України
Президент США знову почав говорити, що путін готовий до миру, а Україна - ні.
Президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор путін, стоїть на заваді завершенню війни та підписанню мирної угоди - на думку Дональда Трампа.
 
Про це пише Reuters.
 
Ппрезидент США в інтерв'ю заявив, що Україна "менш готова укласти угоду, ніж путін". На питання, чому Сполучені Штати досі не спромоглися шляхом переговорів розв'язати найбільший військовий конфлікт в Європі після Другої світової війни, Трамп відповів одним словом: "Зеленський".
 
Господар Білого дому також підтвердив свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, сказавши, що він би "зустрівся там із Зеленським, якщо він туди приїде". 
СШАвійна в Україніросія окупанти

