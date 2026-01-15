Президент США знову почав говорити, що путін готовий до миру, а Україна - ні.

Президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор путін, стоїть на заваді завершенню війни та підписанню мирної угоди - на думку Дональда Трампа.

Ппрезидент США в інтерв'ю заявив, що Україна "менш готова укласти угоду, ніж путін". На питання, чому Сполучені Штати досі не спромоглися шляхом переговорів розв'язати найбільший військовий конфлікт в Європі після Другої світової війни, Трамп відповів одним словом: "Зеленський".

Господар Білого дому також підтвердив свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, сказавши, що він би "зустрівся там із Зеленським, якщо він туди приїде".