Трамп знову пригрозив Ірану, там пообіцяли відповісти, "як ніколи раніше"
29 січня 2026, 19:35
Тегеран відповів погрозою завдати удару у відповідь.
Президент США Дональд Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів та укласти угоду щодо ядерної зброї, інакше наступна атака по країні буде "набагато гіршою".
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп повторив, що до Ірану прямує "величезна американська армада".
"Це більший флот, ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, армада готова та здатна швидко виконати свою місію — з насильством, якщо це необхідно. Сподіваємося, що Іран швидко “сяде за стіл переговорів“ та укладе справедливу та рівноправну угоду — без ядерної зброї — таку, що буде вигідною для всіх сторін. Час спливає", — написав Трамп.
У відповідь радник Верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що будь-які військові дії з боку США будуть вважатися початком війни.
"Відповідь буде негайною та безпрецедентною, спрямованою проти серця Тель-Авіва та всіх, хто підтримує агресора", — написав він.
Reuters із посиланням на джерела пише, що Трамп розглядає різні варіанти дій проти Ірану, включно з цілеспрямованими ударами по силах безпеки та їхніх лідерах, щоб «надихнути протестувальників».
Співрозмовники Reuters кажуть, що Трамп хотів створити умови для зміни режиму в Ірані. Мовляв, для цього він розглядав удари по лідерах та установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство, щоб дати протестувальникам упевненість у тому, що вони можуть захопити урядові будівлі та будівлі сил безпеки.