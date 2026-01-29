Трамп знову пригрозив Ірану, там пообіцяли відповісти, "як ніколи раніше"

Тегеран відповів погрозою завдати удару у відповідь.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів та укласти угоду щодо ядерної зброї, інакше наступна атака по країні буде "набагато гіршою".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп повторив, що до Ірану прямує "величезна американська армада".

"Це більший флот, ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, армада готова та здатна швидко виконати свою місію — з насильством, якщо це необхідно. Сподіваємося, що Іран швидко “сяде за стіл переговорів“ та укладе справедливу та рівноправну угоду — без ядерної зброї — таку, що буде вигідною для всіх сторін. Час спливає", — написав Трамп.

У відповідь радник Верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що будь-які військові дії з боку ‌США будуть вважатися ‌початком війни.