Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна готова до деескалації: Зеленський пропонує путіну зустріч у столиці

30 січня 2026, 10:43
Україна готова до деескалації: Зеленський пропонує путіну зустріч у столиці
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Він впевнений, що запрошення у москву свідчить про те, що диктатор насправді не хоче прямих перемовин.

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести перемовини з російським диктатором владіміром путіним у Києві. Так він відреагував на нещодавнє запрошення російського радника Юрія Ушакова, який заявив, що український лідер, якщо справді «готовий до діалогу», може приїхати до москви.

"Публічно запрошую його, якщо він наважиться, сказав Зеленський. — Якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може прямо про це сказати, тоді лунають такі запрошення в москву".

Президент наголосив, що Україна готова до деескалаційних кроків і буде дзеркально реагувати на енергетичне перемир’я, хоча безпосередньо це питання на останніх переговорах в Абу-Дабі не обговорювалося. "У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і готові до кроків деескалації. Якщо росія не буде бити по нас — ми не будемо застосовувати відповідні заходи", — заявив він.

Зеленський уточнив, що поки немає офіційної домовленості про припинення вогню. "Прямого діалогу і домовленостей між нами та росією не було", — додав він. Український президент підкреслив, що дзеркальне ставлення стосується, зокрема, енергетичних об’єктів: "Якщо росія не б’є по нашій генерації чи будь-якій іншій енергетиці — ми не будемо бити по їхній".

За словами Зеленського, тристоронній формат переговорів (Україна–США–рф) також спрямований на деескалацію, а результат таких кроків поки що неможливо оцінити. Він додав, що раніше Україна демонструвала послідовну підтримку реальних ініціатив США щодо зменшення напруги, хоча тоді рф відреагувала негативно.

Президент також прокоментував зустріч президента США Дональда Трампа та путіна в Анкориджі. За його словами, офіційної інформації про домовленості між США та рф він не отримував, однак припускає, що там обговорювалися "чутливі питання", зокрема Донбас, тимчасово окуповані території України та заморожені активи росії.

"Всі про це дізнаються з часом, але ми маємо сигнали, що там обговорювали ключові питання. Ті складні питання, які ми зараз піднімаємо, є складними саме через попередні обговорення в іншому форматі", — резюмував Зеленський.

війнаВладімір Путіненергетикапереговориперемир'яВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється