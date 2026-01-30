Україна готова до деескалації: Зеленський пропонує путіну зустріч у столиці

Він впевнений, що запрошення у москву свідчить про те, що диктатор насправді не хоче прямих перемовин.

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести перемовини з російським диктатором владіміром путіним у Києві. Так він відреагував на нещодавнє запрошення російського радника Юрія Ушакова, який заявив, що український лідер, якщо справді «готовий до діалогу», може приїхати до москви.

"Публічно запрошую його, якщо він наважиться, — сказав Зеленський. — Якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може прямо про це сказати, тоді лунають такі запрошення в москву".

Президент наголосив, що Україна готова до деескалаційних кроків і буде дзеркально реагувати на енергетичне перемир’я, хоча безпосередньо це питання на останніх переговорах в Абу-Дабі не обговорювалося. "У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і готові до кроків деескалації. Якщо росія не буде бити по нас — ми не будемо застосовувати відповідні заходи", — заявив він.

Зеленський уточнив, що поки немає офіційної домовленості про припинення вогню. "Прямого діалогу і домовленостей між нами та росією не було", — додав він. Український президент підкреслив, що дзеркальне ставлення стосується, зокрема, енергетичних об’єктів: "Якщо росія не б’є по нашій генерації чи будь-якій іншій енергетиці — ми не будемо бити по їхній".

За словами Зеленського, тристоронній формат переговорів (Україна–США–рф) також спрямований на деескалацію, а результат таких кроків поки що неможливо оцінити. Він додав, що раніше Україна демонструвала послідовну підтримку реальних ініціатив США щодо зменшення напруги, хоча тоді рф відреагувала негативно.

Президент також прокоментував зустріч президента США Дональда Трампа та путіна в Анкориджі. За його словами, офіційної інформації про домовленості між США та рф він не отримував, однак припускає, що там обговорювалися "чутливі питання", зокрема Донбас, тимчасово окуповані території України та заморожені активи росії.

"Всі про це дізнаються з часом, але ми маємо сигнали, що там обговорювали ключові питання. Ті складні питання, які ми зараз піднімаємо, є складними саме через попередні обговорення в іншому форматі", — резюмував Зеленський.