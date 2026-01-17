Євросоюз може запропонувати Україні поетапне членство — Reuters

За інформацією агентства, йдеться про концепцію так званого "зворотного членства".

Європейська комісія розглядає можливі механізми швидкого приєднання України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією, однак без надання повного обсягу прав країни-члена ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, йдеться про концепцію так званого "зворотного членства". Вона передбачає політичне приєднання України до ЄС із подальшим поетапним отриманням усіх прав після завершення перехідних періодів та виконання необхідних критеріїв. Наразі ідея перебуває на початковій стадії обговорення і розглядається як політичний сигнал підтримки для українського суспільства після кількох років повномасштабної війни.

Reuters зазначає, що в межах 20-пунктного мирного плану, який обговорювали США, Україна та Євросоюз, попередньо згадувалася можливість вступу України до ЄС у 2027 році. Водночас низка урядів держав-членів вважає фіксацію конкретної дати нереалістичною.

У Брюсселі наголошують, що вступ до ЄС залишається процесом, заснованим на виконанні критеріїв членства, гармонізації законодавства з європейськими нормами та обов’язковій ратифікації угоди парламентами всіх 27 країн Євросоюзу.

Один із посадовців ЄС повідомив Reuters, що Україна та інші країни-кандидати могли б швидше приєднатися до Євросоюзу з подальшим "поетапним доступом" до права голосу та інших повноважень залежно від прогресу у виконанні вимог повноправного членства. За його словами, нинішня геополітична ситуація потребує перегляду традиційних процедур розширення ЄС.

У матеріалі наголошується, що переговори про вступ до ЄС зазвичай тривають роками — наприклад, Польща витратила на цей процес близько десяти років. Водночас у Єврокомісії вважають, що з політичної точки зору Україна не має стільки часу через складність потенційної мирної угоди з росією та ризики її сприйняття українським суспільством.

Європейські посадовці припускають, що навіть обмежене членство могло б сприяти стабільності в країні та прискоренню реформ.

Неоднозначна підтримка в ЄС

У Reuters зазначають, що членство з перехідними обмеженнями не є новою практикою — більшість країн, які приєдналися до ЄС у 2004 році та пізніше, проходили через перехідні періоди. Водночас нині обговорюється модель із значно ширшими обмеженнями, що може ускладнити досягнення одностайної підтримки серед держав-членів.

Крім того, такий підхід може вплинути на позицію інших країн-кандидатів, зокрема Чорногорії та Албанії, які проходили класичний шлях вступу.

Переговори про вступ України

На початку листопада минулого року Європейська комісія опублікувала звіт у межах Пакета розширення ЄС, у якому високо оцінила прогрес України в реформах, надавши одну з найкращих оцінок серед країн-кандидатів.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос раніше заявила, що Єврокомісія працює над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до кінця листопада 2025 року. Наразі ключовою перешкодою залишається позиція Угорщини, яка блокує відповідні рішення.

Попри це, у Брюсселі очікують продовження переговорів на рівні робочих груп навіть без повної одностайності. Віце-прем’єр Тарас Качка раніше заявляв, що вважає реалістичною мету завершити переговори про вступ України до ЄС у 2028 році.