Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих

Український президент представить партнерам антибалістичну програму.

Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції, де представить партнерам антибалістичну програму.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи", – повідомив Зеленський.

Він також анонсував зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та участь у засіданні "коаліції охочих".