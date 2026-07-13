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Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих

13 липня 2026, 15:07
Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих
фото: Офіс президента
Український президент представить партнерам антибалістичну програму.
Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції, де представить партнерам антибалістичну програму.
 
Про це він повідомив у соцмережах.
 
"Пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи", – повідомив Зеленський.
 
Він також анонсував зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та участь у засіданні "коаліції охочих".
 
Тим часом перша леді Олена Зеленська має заплановану зустріч із новим гендиректором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та організацією.
 
Зеленський неодноразово заявляв, що Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, зокрема й від російської балістики. Тож він закликав розбудувати в Європі сильну антибалістичну систему, а США – надати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot за кордоном.

 

війна в Україніросія окупантиФранція

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